Türkiye’deki hukukçulara özel yapay zeka asistanı

Yayınlanma: 28.03.2025 - 16:09

Güncelleme: 28.03.2025 - 16:09

Yapay zekanın etkilediği alanlardan biri de hukuk oldu. Güncel veriler, hukuk bürolarının %65'inin yapay zekanın iş süreçlerini kolaylaştırdığını gösterirken, yapay zeka destekli hukuk teknolojilerinden yararlanmanın maliyetleri yarı yarıya azaltabildiği görüldü. Hukuki süreçlerin karmaşık, uzun soluklu ve uzman görüşü gerektiren yapısını yapay zekayla daha verimli hale getirmeyi amaçlayan yerli girişim Leagle, Türk hukuk sistemine özel olarak geliştirdiği yapay zeka modelleriyle, kısa sürede hukuk teknolojileri alanında öne çıkan girişimlerden biri oldu. 2024’te Koç Üniversitesi mezunu girişimciler Hazal Halıgür, Oğuz Kağan Hitit, Emre Can Açıkgöz ve Mehmet Kantar tarafından kurulan Leagle, Londra'da kabul edildiği hızlandırma programıyla küresel pazara yönelik ilk adımını da attı.

Hem bürolar, hem bireysel avukatlar kullanabiliyor

Hukuk departmanlarının ve hukuk bürolarının doküman analizi, sözleşme taslağı oluşturma, mevzuat ve içtihat araştırması yapma süreçlerini hızlı ve verimli bir biçimde yürütebilmesine olanak tanıyan platformuyla Leagle, doğal dil işleme (NLP) ve yapay zeka algoritmalarıyla tüm bu süreçleri otomatikleştirerek zaman alan ve tekrarlayan iş süreçlerinin otomatikleştirilmesini sağlıyor.

KWORKS'24 ön hızlandırma programının ardından Londra merkezli saygın hızlandırma programı Hive Founders Accelerator programına da kabul edildiklerini hatırlatan Leagle Kurucu Ortağı Hazal Halıgür, “Uzmanlık gerektiren hukuki görevlerde yapay zekanın potansiyelini en verimli şekilde kullanmak için geliştirdiğimiz Leagle platformu, karmaşık hukuki görevlerde yönlendirme yapıyor ve uzman seviyesinde çıktılar üretiyor. Yaklaşık 2 yıl süren Ar-Ge süreci sonucunda geliştirdiğimiz yapay zeka modeli, özellikle Türk hukuk sistemi için optimize edilmiş bulunuyor. Hukuk metinleri üzerine eğitilmiş derin öğrenme modelleri kullanan, Türkçeye özel olarak geliştirilmiş algoritmalarımız sayesinde yüksek doğruluk oranı vaat ediyoruz. B2B ve B2C modellerimiz sayesinde bireysel çalışan avukatlardan hukuk bürolarına ve kurumsal şirketlere uzanan çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KWORKS’24 Demo Day’de sunum yaptı

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS’ün 2024 döneminde yürüttüğü ön hızlandırma programına seçilen 13 girişimden biri olan Leagle; Basic, Pro ve Enterprise olmak üzere üç farklı planda sunduğu hizmetlerini KWORKS’24 Demo Day’de katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu.

Etkinlikteki sunumunda, avukatların uçtan uca tüm süreçlerini iyileştiren yapay zeka destekli hukuk asistanı Leagle'ın hukuki süreçlerdeki verimlilik krizini nasıl çözdüğünü anlatma olanağı yakaladıklarını ifade eden Hazal Halıgür, “500'e kadar dokümanı aynı anda analiz eden, akıllı özetleme ve anlam bazlı aramayla doküman aramakla kaybedilen vakti ortadan kaldıran Leagle, düzenleyici kurum kararlarının yanı sıra mevzuat ve içtihatlarda da hızlı ve referanslı araştırmalar yapma fırsatı sunuyor. Doküman analizi ve kontrol özelliği, sözleşme süreçlerini büyük ölçüde kısaltıyor. Öte yandan Leagle, büyük ölçekli hukuk büroları ve kurumsal şirketler için sunduğu özel entegrasyonlarla, hukuk departmanlarının mevcut doküman yönetim sistemleriyle entegre çalışabiliyor” diye konuştu.

Dünyaca ünlü hızlandırma programına kabul edildi

Leagle Kurucu Ortağı Hazal Halıgür, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Birçok baro ile anlaşma sağladık. Büyük hukuk büroları ve kurumsal şirketlerle PoC (kavram kanıtı) süreçleri yürütüyor, Türkiye’nin önde gelen avukatlarıyla bireysel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 17 Mart'ta Londra'da yatırımcılarla bir araya gelerek Birleşik Krallık’ta da yatırım sürecimizi başlattık. Ayrıca ülkedeki hukuk bürolarıyla test süreçleri yürüterek küresel pazara açılma adımlarımızı hızlandırmayı planlıyoruz. Hedefimiz Leagle’ı, yapay zeka destekli çözümlerle hukukun sınırlarını yeniden tanımlayan, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir Türk teknoloji şirketi haline getirmek.”