Türkiye’nin yolsuzluk ve hile haritası çizilecek

Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:45

Güncelleme: 15.12.2023 - 17:46

Kamu gücü, makam ve yetkinin kötüye kullanımı, rüşvet, gasp, kişi kayırma, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi faaliyetleri kapsayan yolsuzluk ve hileye küresel çapta dikkat çekmek için imzalanan Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCAC) 20. yılı, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde kutlandı. Türkiye’deki mali müşavirler ve adli muhasebeciler de aralık ayı itibarıyla harekete geçti. Fraud Audit Corporation (FAC) Yönetim Kurulu Başkanı ve Adli Muhasebe Uzmanı Dr. Baki Toraman'ın liderliğinde başlatılan proje kapsamında, üniversite işbirliğiyle Türkiye'nin Hile ve Yolsuzluk Haritası oluşturulacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Dr. Baki Toraman, “Birleşmiş Milletler verileri, yolsuzluk faaliyetlerinin her yıl dünya ekonomisine 2,6 trilyon dolar zarar verdiğini gösteriyor. Bizler de akademi işbirliğiyle ülkemizde sektörel hileleri açığa çıkarmak için kolları sıvadık" dedi.

VERİ TOPLANACAK, ARAŞTIRMA YAPILACAK

9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan mesajda, UNCAC’nin kabul edildiği 2003’ten bu yana yolsuzlukla mücadele konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiği, ancak dünya çapında her beş kişiden birinin kamu hizmetine erişmek için rüşvet ödemek zorunda kaldığı ve 124 ülkede yolsuzluk seviyelerinde gerileme olmadığı ifade edildi.

Yolsuzluk ve hilelerin hâlâ ekonomik kalkınmanın önünde önemli bir engel teşkil ettiğini belirten Dr. Baki Toraman, “Aralık 2023 itibarıyla başlattığımız proje kapsamında, temsilciler aracılığıyla Türkiye çapında veri toplanacak ve araştırmalar yürütülecek. Bu araştırma ve çalışmaların sonucunda elde edilen veri, bir devlet üniversitesi aracılığıyla bilimsel analizlere dönüştürülecek. Oluşturulan analizler, Türkiye’deki sektörel hileleri ortaya çıkaracak. Çalışmanın, Türkiye’de yolsuzluk ve hile konusundaki farkındalığa katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.

“HİLE VE YOLSUZLUK, DÜNYAYA ZARAR VERİYOR”

Yolsuzlukla mücadelenin dünya çapında kalkınma çabalarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Dr. Baki Toraman, “Her yıl yayımladığı Yolsuzluk Algısı Endeksi’yle yolsuzluk ve hilenin seyrini ortaya koyan Dünya Şeffaflık Örgütü’nün de dikkat çektiği üzere, yolsuzluk otoriter rejimlerin yükselişini beraberinde getiriyor. Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü baltalayarak sürdürülebilir kalkınmayı tehlikeye atıyor. Ülke ekonomilerine ve günün sonunda küresel ekonomiye zarar veriyor. Üstelik yolsuzluk ve hilenin etkileri yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bu faaliyetler dünya çapında çatışma ve istikrarsızlığı körüklüyor, barış süreçlerini engelliyor. Türkiye'nin ilk aktif hile denetim şirketi olan Fraud Audit Corporation, Türkiye'nin 81 ilindeki temsilcilikleriyle Türk iş dünyasının karşı karşıya kaldığı hile risklerini ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı.

“BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİİRLİK HİZMETLERİMİZLE IŞ DÜNYASININ YANINDAYIZ”

Bazen görev ve yetkilerini kötüye kullanan bir çalışanın dahi şirketlerin büyüme yolculuklarına engel olabileceğini, itibar kayıplarına yol açabileceğini hatırlatan FAC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Baki Toraman, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Fraud Audit Corporation olarak şirketlerin bağımsız denetim ve mali müşavirlikle kurumsallaşmasını, ihtiyaç duydukları işleyiş döngülerini oluşturmalarını sağlıyoruz. Yolsuzluk sebebiyle karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirme, kayıplarını azaltma, kâr ve pazar paylarını artırma yollarında Türk iş dünyasına destek oluyoruz. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kariyerine başlamak isteyen genç arkadaşlarımızın yanında oluyoruz. Türkiye’de hile ve yolsuzluğa karşı mücadele kültürü oluşturmak için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Baki Toraman, “7 Tepe İstanbul’dan, 7 Bölge Türkiye'ye , 7 Bölgeden 7 Kıta Dünyaya” sloganı ile 9-10 Aralık'ta İstanbul'da tüm ortakların ve temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Affilica International’ın Türkiye temsilcisi olduğunu duyurdu. Affilica International, bağımsız firmaların oluşturduğu bir ağdır ve bu firmalar arasında Muhasebeciler, Denetçiler, Avukatlar, Vergi Uzmanları ve İş Danışmanları bulunmaktadır. Küresel düzeyde bu profesyoneller arasında işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlar, müşteri yönlendirmeleri ve profesyonel danışmanlıklar gibi hizmetler sunar. Affilica üyeleri, uluslararası iş ihtiyaçları konusunda birbirlerine ve müşterilere yardımcı olur, büyük firmalara bir alternatif sunar. Ağ, birden fazla ülkeyi kapsar ve üyeleri, işbirlikçi bir yaklaşımla karlılık ve iş genişlemesini artırmak için uzmanlık paylaşır.