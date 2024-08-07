TURQUALITY marka destek programına kabul edilen Teknopanel, 4 yılda ihracat cirosunu ikiye katlayacak

Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:31

Güncelleme: 07.08.2024 - 14:31

Farklı sektörlerden markaların, küresel pazarlarda sürdürülebilir başarı elde etmesini desteklemek için 20 yıl önce başlatılan TURQUALITY programına, inşaat malzemeleri sektöründen bir şirket katıldı. Sandviç panel ve EPS üreticisi Teknopanel, dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY’nin Marka Destek Programı’na kabul edildiğini duyurdu. Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “Sandviç panel sektöründe Avrupa’nın ilk 7 markası arasında yer alıyoruz. 4 yıl sürecek TURQUALITY kapsamında hedefimiz, Avrupa’da ilk 3’e, dünyada ise ilk 5’e girmek” açıklamasını yaptı.

İhracat cirosunu ikiye katlayacak

TURQUALITY’nin yalnızca gelecek vaat eden ve uluslararası standartları karşılayan oluşumları desteklediğine dikkat çeken Orhan Kahveci, “Teknopanel olarak yeni yatırımımızla beraber radarımızda K. Makedonya, Almanya, Fransa ve Sırbistan gibi önemli Avrupa ve Balkan ülkeleri yer alıyor. Stratejik öneme sahip bu pazarlarda yatırımlarımızı öncelikli olarak artırmaya devam edeceğiz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün sandviç panel ve EPS ürünlerimizin ihracatını 6 kıtada 106 ülkeye gerçekleştiriyoruz. Hedef pazarlarımızı belirlediğimiz TURQUALITY kapsamında Avrupa’nın yanında Amerika ve Afrika’ya olan faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Hedefimiz 4 yıl içinde ihracat ciromuzu 80 milyon USD’nin üzerine çıkararak 2’ye katlamak. Bununla beraber yüzde 27 olan ihracatın ciromuzdaki payının yüzde 50’ye ulaşmasını sağlayacağız.’’

“20. yılımıza TURQUALITY’nin gücünü arkamıza alarak gireceğiz”

“Teknopanel olarak 2005 yılında kurulduktan iki yıl sonra ilk ihracatımızı Gürcistan’a gerçekleştirdik. Bugün yurt içinde sahip olduğumuz Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’daki üretim tesislerimizde ürettiğimiz ürünleri Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 106 ülkeye ihracat yapıyoruz. Pek yakında Kuzey Makedonya, Üsküp’te faaliyete başlayacak ilk yurt dışı üretim tesisimizle, Balkan ve Avrupa ülkelerindeki pazarımızı geliştirecek, lojistik avantajımızı kullanarak özellikle Batı Avrupa pazarında büyüyeceğiz. Faaliyette bulunduğumuz Afrika geneline hâkim olmak ve Amerika pazarında varlığımızı hissettirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor” diyen Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci,

“Biz sadece binaları değil, içinde yaşayanları, çalışanları, servetleri, sermayeleri, alın terini, hayalleri, değerleri, heyecanları, emekleri, fikirleri de koruyoruz. Bunu bilerek çalıştığımız için, sektörümüzde liderlik bayrağını gururla taşıyoruz. Ulaştığımız her yerde ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. 20. yılımıza TURQUALITY’nin gücünü arkamıza alarak gireceğimiz için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

“Yeşil dönüşüm projelerini önemsiyoruz”

TURQUALITY Marka Destek Programı kapsamında oluşturdukları stratejik iş planı çerçevesinde özellikle global pazarın önde gelen markalar arasında yer alabilmek için Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarını hedef pazar olarak belirlediklerini söyleyen Orhan Kahveci, “Bu kapsamda, inşaat malzemeleri sektörünün en önemli fuarlarına katılacağız. Fiziksel etkinlikler ve dijital pazarlama çalışmalarıyla sektör profesyonellerine ulaşacağız. Stratejik iş birlikleriyle bayi ağımızı genişletecek, yeni satış noktaları oluşturarak ürünlerimizin erişilebilirliğini artıracağız. Hedefimiz, nitelikli projelerde akla ilk gelen markalar arasında yer almak” ifadelerini kullandı.

Pazarın ihtiyacını karşılayacak çatı, cephe, soğuk oda ve akustik sandviç panellerini, poliüretan, poliizosiyanurat ve mineral yün yalıtım tiplerinde ürünler ürettiklerini, gerektiğinde Ar-Ge merkezinde yeni ürünler geliştirdiklerini vurgulayan Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “İhracat pazarında membran yüzeyli sandviç çatı panelleri ile soğuk oda panelleri en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında yer alıyor. Sürdürülebilir yaşam için üretimin, ürün çeşitliliğinin ve tüketimin devamlılığının hem toplumsal hem de ekolojik olarak üzerimize düşen sorumluluğumuzun farkındayız ve bu bilinçle yeşil dönüşüm projelerine öncelik veriyoruz. Yeni Ar-Ge yatırımlarımızla yenilikçi, daha fazla enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayacak ürünleri portföyümüze ekliyoruz. Şu anda üretim süreçlerimizde aldığımız önlemler ve geliştirmelerle karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Mersin, Sakarya ve İzmir üretim tesislerimizin çatılarına kurduğumuz GES projelerini de tamamlayarak kurulu kapasitemizi 3.6 megavata çıkardık.

Kuzey Makedonya’daki fabrikamızda da aynı uygulamayı yakın zamanda hayata geçireceğiz. Burada kendi enerjisini üreten çatılar için tasarlanan fotovoltaik uyumlu solar sandviç çatı panelleri ile yüzde 100 geri dönüştürülebilen EPS ısı yalıtım levhalarını üreteceğiz. Sahip olduğumuz lojistik avantajı da kullanarak yapılacak ihracatı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

İnovatif çözümlerle yeni ürünler yolda

“Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’daki üretim tesislerimizin ardından, Kuzey Makedonya’da 55 bin metrekarelik alanda faaliyete geçecek yeni tesisimizin açılışı için gün sayıyoruz. Bu fabrikayla birlikte, sandviç panel üretimimizi 16,5 milyon metrekareye, EPS üretimimizi ise 1,950 milyon metreküpe çıkaracağız” diyen Orhan Kahveci, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kuzey Makedonya’daki üretim tesisiyle birlikte hedef pazarlardaki ihtiyaçları iyi analiz ettik, önemli tespitlerimiz oldu. Ar-Ge merkezimizde yeni geliştirdiğimiz yüksek hadveli sandviç çatı paneli ile mimari projelerde aranılan farklı modellerdeki cephe panellerini ürün grubumuza ekledik. Uluslararası standartlarda, sürdürülebilir yaşamı destekleyen inovatif ürünlerle projelere yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz.”