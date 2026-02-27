Uygulama ekranından, 'Yeni bir sahne, yeni bir ifade dünyası' Paribu Art’a uzanan kutlama: Paribu 9 yaşında

2017’den bu yana kriptoyu daha anlaşılır, erişilebilir ve güvenli hâle getirmeye odaklanan Paribu, bugün sunduğu ürünler ve uluslararası adımları ile Türkiye’de finansal teknolojiler alanının gelişiminde öncü rol üstleniyor. Paribu sektördeki 9 yıllık serüvenini, kullanıcılarıyla birlikte kutladığı bir projeyle taçlandırdı.

KUTLAMA UYGULAMADA BAŞLADI VE ŞEHRE YAYILDI

9. yıl iletişimi ilk olarak uygulama içinde başladı. Bugüne özel tasarlanan ikon ve uygulama açılış ekranıyla kullanıcılar yıl dönümü kutlamalarına dahil edildi.

Aynı gün hayata geçirilen kampanya kapsamında, 14 Şubat 2026 tarihinde USDT kripto paritelerinde gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde komisyon sıfırlandı. Kampanya, Paribu web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan USDT kripto işlemleri için geçerli oldu.

Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en yüksek çözünürlüklü sabit dış mekân LED ekranına uzanan bir deneyim

Kutlama daha sonra Paribu’nun kültür sanat alanındaki üretim ve buluşma mekânı Paribu Art’a taşındı. “Yeni bir sahne, yeni bir ifade dünyası” olarak tasarlanan Paribu Art, Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en yüksek çözünürlüklü sabit dış mekân LED ekranına ev sahipliği yapıyor. Bu ekran, klasik bir dış mekân yüzeyi olmanın ötesinde; yaratıcı üretimlere alan açan dev bir teknolojik kanvas olarak konumlanıyor.

Paribu Brand & Creative ekibinin tasarladığı yaratıcı iletişim, Paribu Studio’nun interaktif üretimleriyle birleşerek hem dijital platformlarda hem de Paribu Art’ın dev yüzeyinde eş zamanlı olarak hayat buldu. İnteraktif kurgu kapsamında sokaktan geçenler, 9. yıl tasarım dünyasının bir parçası olarak ekrana yansıdı. Hareketle tetiklenen bu yapı, yıl dönümünü yalnızca izlenen değil, dahil olunan bir deneyime dönüştürdü.

Paribu, 9. yıl iletişiminde teknoloji ve tasarımı; şehirle bütünleşen ve gündelik hayatın içine yerleşen bir yaklaşımla ele alarak çok kanallı bir deneyim hayata geçirdi.

Paribu hakkında

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 190'dan fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor. Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştirerek Türkiye’de sanatın etki alanının genişlemesine katkı sağlayan Paribu, 2025 yılı itibarıyla kültür sanata verdiği desteği disiplinler arası üreticilere yeni bir ifade alanı açan Paribu Art mekanıyla somutlaştırdı. Kadıköy, İstanbul’da konumlanan Paribu Art, farklı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ilham verici zirve, kongre ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Paribu yine 2025 yılında Paribu Pass ile bu alandaki katkısını genişletti. Topluluk odaklı bilet satış platformu olan Paribu Pass; tiyatrodan sinemaya, konserden festivale kültür ve sanatın tüm paydaşları için biletleme deneyimi sunuyor.