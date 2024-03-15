Villa Reyonu, villa ve bungalov konaklamalarda dolandırıcılara karşı alınacak önlemleri anlattı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:09

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:09

İSTANBUL - Pandeminin mirası varyantlardan kendilerini korumak isteyenler, tatil vakitleri başta olmak üzere birçok durumda kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınırken, tatillerini kendilerine özel bir alanda geçirmek isteyenler, alternatif konaklama yöntemlerine başvuruyor. Bu noktada villa ve bungalov tarzındaki evler ise izole bir şekilde konaklama imkanı sunuyor. Ancak, internetten rezervasyon ve ödeme yapanların karşısına dolandırıcıların çıkması, son dönemde kiralama işlemlerinde tereddüt edilmesine yol açıyor.

PwC’nin yayımladığı Küresel Ekonomik Suç ve Dolandırıcılık Araştırması’ndaki güncel verilere göre herhangi bir suçla karşılaşan katılımcıların %31’i bunların satın alma dolandırıcılığı vakası olduğunu bildiriyor. Villa Reyonu Kurucu Ortağı Mehmet Bozdoğan ise villa ya da bungalov kiralayacakları, dolandırıcılıklara karşı uyarırken alınabilecek yöntemleri de anlattı.

Villa ve bungalovların artık dört mevsimde de tercih edildiğini dile getiren Mehmet Bozdoğan, “Kiralamaya dahil edilecek villa ve bungalovları, sezon başında ve sonunda değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Müşteri memnuniyeti için belirlemiş olduğumuz kriterlerimize uyan evleri portföyümüze ekliyoruz” dedi.

“Dolandırıcıların klasik yöntemi: Ön ödeme sonrası sigorta ödemesi”

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine karşı uyarıda bulunan Villa Reyonu Kurucu Ortağı Mehmet Bozdoğan, “Birebir kopyalanan internet siteleri ve binlerce takipçisi olan sahte sosyal medya hesapları, insanlarda güven duygusu uyandırıyor. Rezervasyon için ön ödemeyi alan dolandırıcılar maalesef durmuyor. Ev sigortası adı altında bir ödeme daha talep ediyor. İkinci ödeme yapılmazsa, rezervasyonun iptal edilip paranın iade edilmeyeceği belirtiliyor. Parasının yanmasından korkanlar bir ödeme daha yapıyor. Ancak, mekana gittiklerinde ne bir muhatap ne de ev bulabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“TÜRSAB’ın sayfasından işletmeyi sorgulamak maddi kayıpları önler”

“Sosyal medya üzerinden sadece bilgi alışverişi yapılmalıdır. Rezervasyon işlemleri internet sitesi üzerinden devam ettirilmelidir” diyen Mehmet Bozdoğan, “Tatil yapmak isteyenler üzülmemek için rezervasyonlarını güvenilir kanallar aracılığıyla yapmalılar. Örneğin, işletmelerin mutlaka Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) kaydının olması gerekiyor. Bu yüzden işletme, rezervasyon öncesinde belge numarası ile bizzat TÜRSAB’ın sayfasından sorgulanmalı. Çok kısa ve kolay bir işlem olmasının yanı sıra, maddi ve manevi kayıplardan kurtaracak bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.

“Portföyümüzdeki evleri yerinde inceliyoruz”

Hizmetlerinde müşteri memnuniyetini önceliklendirdiklerinin altını çizen Villa Reyonu Kurucu Ortağı Mehmet Bozdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Müşterilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına kiralamaya açık olan her mülk, ekip arkadaşlarımız tarafından yerinde inceleniyor. Görsel, konum, tasarım ve özelliklerin yayınlanan bilgilerle birebir örtüşmesi en önemli kriterimiz. Böylece, misafirlerimizin tatillerinden mutlu ve memnun bir şekilde ayrılmasını sağlıyoruz.”