Vitafenix, bilimsel inovasyonla fark yaratıyor ve global arenaya açılıyor

Vitafenix, yenilikçi ve bilimsel yaklaşımıyla dikkat çeken bir marka olarak, faaliyetlerini Türkiye sınırlarının ötesine taşıma vizyonu ile hareket ediyor. Kanıta dayalı formülasyonları ve çok disiplinli ekibi sayesinde pazarda benzerlerinden ayrışarak yeni standartlar belirleyen şirket, global yolculuğunu paylaştı.

Yenilikçi yaklaşım ve kuruluş vizyonunu açıkladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu ve 20 yıllık ilaç sektörü deneyimine sahip bir girişimci olan Çağatay Çelik, hekimler, eczacılar ve diyetisyenlerden oluşan bir ekiple Vitafenix’i hayata geçirdi. Kendi yaşadığı sağlık deneyiminden yola çıkan Çelik, “Bilimsel açıdan güçlü, ancak günlük kullanıma uygun desteklerdeki eksikliği görerek bu alanda yenilikçi bir marka oluşturma hedefiyle yola çıktık. Vitafenix’i kurarken hedefim, yıllara dayanan bilimsel ve sektörel deneyimimi uzman bir ekiple birleştirip sadece ürün sunan değil, yenilikçi ve güvenilir bir bakış açısı getiren bir marka oluşturmaktı.”

“Vitafenix, pazarda benzerlerinden ayrışmak adına yenilikçi formülasyonlara imza atıyor. Örneğin, Türkiye’de sabah ve gece için ayrı kapsüllerde magnezyum fikrini geliştiren ve metabolik olarak aktif B1 vitamini formu Benfotiamin’i formüllerinde kullanan ilk marka olduk. Mevcut ürünlerimizde birden çok etken maddeyi sinerjik biçimde bir araya getirirken, böylece kullanıcıların günlük yaşamına kolayca entegre edilebilecek pratik çözümler sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Globalde etkin bir oyuncu olacağız”

Vitafenix Kurucusu Çağatay Çelik, “Bugün itibarıyla 15 farklı ürün ile faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz Türkiye ile sınırlı kalmamak. Halihazırda İngiltere pazarında ürünlerimizin satışına başladık. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya açılmak üzere çalışmalarını hızlandırdık. Dünyada benzer formülasyonların sayısının çok az olduğunun farkındalığıyla, güçlü bilimsel altyapımızla global pazarda etkin bir oyuncu olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni ürün grubu: Sporculara ve çocuklara yönelik formülasyonlar

Vitafenix Kurucusu Çağatay Çelik, yakın dönemde ürün yelpazesine sporculara ve çocuklara yönelik ürünlerini de eklemeye hazırlandıklarına dikkat çekerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Sporcularda yalnızca popüler bileşenlere odaklanmak yerine; uzun vadeli performans ve toparlanmayı destekleyen, klinik verilerle kanıtlanmış formüller geliştirmeyi hedefliyoruz. Sahada, salonda ya da amatör seviyede spor yapan herkesin, kullandığı formüllerin arkasında sağlam bir bilimsel altyapı olduğunu bilmesini istiyoruz. Kreatin ve glisin gibi bileşenleri içeren yeni ürün grubumuzu, yakında sporcularla buluşturacağız. Çocuk grubunda ise annelerin güvenle tercih edeceği yeni Vitafenix Kids grubunun da ilerleyen dönemde lansmanın yapacağız. Bütün bu gelişmelerle birlikte sektörde yenilikçi vizyonumuz ve global hedeflerimizle konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.”