VitrA’nın tasarımlarına iF’ten 3 yeni ödül

VitrA, sıra dışı tasarımların simgesi iF Design Awards’tan 3 yeni ödülle döndü. VitrA’nın iF’ten aldığı ödüllerin sayısı 38’e ulaşırken, yeni ödüller akıllı klozet V-Care 3 ile Plural ve Glora banyo koleksiyonlarına geldi.

VitrA’nın 3 yeni koleksiyonu, sıra dışı tasarımların simgesi kabul edilen iF Design Award 2026 kapsamında ödül almaya hak kazandı. 1954’ten bu yana ürün ve tasarım kalitesi açısından dünya çapında mükemmelliğin sembolü olarak kabul edilen iF’ten VitrA’ya verilen ödüllerin sayısı da toplamda 38’e ulaştı. 68 ülkeden 10 bin başvurunun 129 kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirildiği iF Design Award 2026’da, VitrA’nın akıllı klozeti V-Care 3’ün yanı sıra, banyo mobilyası koleksiyonları Plural ve Glora ödüle layık gördü.

Benzersiz bir banyo deneyimi yaratmak için dünyaca ünlü tasarımcılar ve tasarım ofisleriyle işbirliği yapan VitrA tasarım, inovasyon ve üretim yetkinliklerini Tom Dixon, Claudio Bellini, Terri Pecora, Sebastian Conran, Christophe Pillet, Matteo Thun ve Ross Lovegrove gibi tasarımcılar ile Indeed, NOA, Pentagon Design gibi tasarım ofislerinin uzmanlıklarıyla buluşturuyor. VitrA’nın ürünleri, iF’in yanı sıra, EDIDA, Design Innovation, Design Plus, Good Design, Iconic Awards, Interior Innovation, Plus X, Red Dot, Wallpaper gibi dünyaca ünlü tasarım ve inovasyon ödülleriyle taçlandırılıyor.