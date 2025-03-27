Walrus Ana Ağda Yayında: Web3 için programlanabilir depolama dönemi başlıyor

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:56

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:56

Walrus, Sui ekosistemi ile ortaklaşarak geliştirilen programlanabilir depolama özelliğini tanıtıyor. Bu sayede geliştiriciler, depolanan veriler üzerinde arklı mantıksal kurallar oluşturarak daha dinamik ve kişiselleştirilmiş uygulamalar tasarlayabilir. Veri sahipleri, kendi verileri üzerinde tam kontrole sahip olurken, diğerleri bu verilere erişebilir ancak içeriği değiştiremez. Programlanabilir depolama sayesinde veriler, pasif bir kaynak olmaktan çıkıp aktif bir bileşen haline gelir.

Walrus’un kalbinde Red Stuff adı verilen yenilikçi bir veri kodlama algoritması bulunuyor. Bu algoritma, daha hızlı veri erişimi, artırılmış dayanıklılık ve sınırsız ölçeklenebilirlik sağlıyor. Ağ, 100'den fazla bağımsız düğüm operatörü tarafından yönetilerek güvenli bir merkeziyetsiz depolama ortamı sunuyor. Hatta, ağın üçte ikisi kullanılamaz hale gelse bile verilerinize erişim sürecek.

Merkeziyetsiz depolama ekonomisi

Walrus Mainnet lansmanı ile birlikte, WAL token tarafından desteklenen merkeziyetsiz bir depolama ekonomisi hayata geçiyor. Proof-of-Stake modeli üzerine inşa edilen bu sistem, ödül ve ceza mekanizmalarıyla dengenin korunmasını sağlıyor. Şu andan itibaren düğüm operatörleri, güvenilir bir şekilde veri depolayarak gelir elde edebilecek.

Walrus, erken benimseyenleri desteklemek amacıyla depolama fiyatları için teşvikler sunarak programlanabilir merkeziyetsiz depolamayı daha erişilebilir hale getiriyor. WAL token likiditesi şu an DeepBook ve Sui üzerindeki diğer DeFi protokollerinde mevcut. Bu sayede, piyasa odaklı bir depolama modeli oluşturularak ekosistemin uzun vadeli sürdürülebilirliği destekleniyor.

Walrus destekli uygulamalar

Walrus, blokzincir bağımsız bir yapıya sahip olduğu için tüm uygulamalara ve ekosistemlere güvenli, dayanıklı ve yüksek performanslı bir merkeziyetsiz depolama alanı sunuyor. Özellikle Sui blokzinciri üzerinde inşa edilen uygulamalar, Move tabanlı veri programlanabilirliğinin sunduğu avantajlardan tam anlamıyla yararlanabiliyor. Geliştiriciler, blob metadata'yı düzenleyerek yenilikçi ve fark yaratan uygulamalar oluşturabiliyor.

Halihazırda, birçok önde gelen proje Walrus’un sunduğu benzersiz olanaklardan yararlanıyor:

• 3DOS - Küresel bir 3D baskı ağı.

• Claynosaurz - Web3 animasyon ve eğlence markası.

• Decrypt Media - Lider bir Web3 medya şirketi.

• Linera - Gerçek zamanlı uygulamalar için geliştirilmiş bir Katman-1 blokzincir.

• Talus - Zincir üzerinde çalışan yapay zeka ajanlarına odaklanan bir platform.

• Tusky - Merkeziyetsiz bir dosya paylaşım platformu.

Gelecek bizi bekliyor

Walrus Mainnet'in kullanıma sunulmasıyla birlikte, merkeziyetsiz programlanabilir depolamada yeni bir çağ başlıyor. Geliştiriciler, yaratıcılar ve işletmeler, Walrus'un sunduğu yeniliklerle verilerinin sınırlarını zorlayarak daha özgün ve güçlü uygulamalar oluşturabilir. Walrus'un sunduğu fırsatları keşfedin ve geleceği bugün inşa etmeye başlayın!