Waternet, Beyaz Tezgah Üstü su arıtma cihazını kullanıcıyla buluşturdu

Su arıtma teknolojilerinde uzmanlaşan Waternet, Beyaz Tezgah Üstü su arıtma cihazının lansmanını gerçekleştirdi. Good Design Awards tasarım ödülüne sahip olan cihaz, mutfağınıza şıklık katarken, damacana ve plastik şişe ihtiyacını ortadan kaldırarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

SUYU KİRLETİCİLERDEN, BAKTERİ, VİRÜS VE MİKROPLARDAN KORUYOR

Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, ürünle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Günümüzde artan çevre bilinci ve sağlıklı yaşam hassasiyeti, su tüketimi alışkanlıklarımızı yeniden şekillendiriyor. Tek kullanımlık damacana ve plastik şişelerin doğaya yüklediği ağır maliyetin farkındalığıyla Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazımızı kullanıcılarımızla buluşturduk. Bu ürünle hem sağlıklı içme suyuna pratik bir şekilde ulaşmak hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzını benimsemek mümkün.”

Waternet Beyaz Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı, sağlıklı yaşamı önemseyen, mutfağında şıklık ve konfor arayanların yanı sıra; plastik kullanımını azaltmak isteyen çevre bilincine sahip bireylere de hitap ediyor. Son teknolojiyle geliştirilen cihaz, 6 aşamalı Ters Ozmoz filtreleme sistemiyle suyu kirleticilerden, bakteri, virüs ve mikroplardan arındırıyor. Uluslararası bağımsız sağlık kuruluşları National Sanitation Foundation ve Water Quality Association tarafından akredite edilen sistem, üç farklı sıcaklık seçeneği ve bardak ayarı ile kullanıcıların tek tuşla istedikleri özellikte suya ulaşmalarını sağlıyor.

“GELECEK NESİLLERE DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI MİRAS BIRAKMA HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ”

Bir kullanıcının yalnızca bir Waternet cihazıyla yılda ortalama 101 kilogram plastik atık ve 469 kilogram karbon salımını önleyebildiğini belirten Naz Günaçar, sözlerine şöyle devam etti:

“Cihazlarımızın bakım ve filtre değişimlerini ücretsiz gerçekleştiriyoruz. 7/24 kesintisiz çağrı merkezi hizmetimiz ve ömür boyu garanti desteğimizle kullanıcılarımızın yanındayız. Daha yaşanabilir bir dünya için attığımız her adımda çevresel sorumluluğumuzu önceliğimiz haline getiriyor; gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir miras bırakma hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz.”

İYİ SUYA ERİŞİMİN HERKESİN HAKKI OLDUĞUNA İNANIYORUZ

En iyi teknolojiyi kullanarak evlerde ve iş yerlerinde akan suyu temiz, sağlıklı ve yumuşak içimli hale getirdiklerini vurgulayan Günaçar, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Kendimize, sevdiklerimize ve dünyaya yararlı seçimler yapmak için çalışıyor; iyi bir gelecek için plastik atığı azaltacak çözümler üretiyoruz. Suyun iyilik halini sahiplenerek kullanıcılarımızın sağlığını, sıfır plastik ve sürdürülebilir çözümlerle de dünyanın geleceğini ön planda tutuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızla üye sayımızı her geçen gün artırarak, su dünyasına yön veren bir marka olmayı hedefliyoruz.”

2012 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan Waternet, bugün Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’da da kesintisiz hizmet sunuyor. Bünyesine kattığı Purunity markası ve geleceğin arıtma teknolojilerini yakından takip eden “İyilik Elçileri” aracılığıyla hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. İyi suya erişimin herkesin hakkı olduğuna inanan Waternet, plastik atık oluşumunu azaltan çözümler sunarak çevresel sorumluluğunu sürdürüyor.