Waternet, su tüketimi alışkanlıklarını değiştiriyor

Avrupa Birliği’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, plastik kullanımında önümüzdeki 20 yıl içinde ciddi bir artış ön görüyor. Buna göre tüketimin iki katına çıkması beklenirken, 2050 yılına gelindiğinde plastiklerin küresel petrol tüketimindeki payının %20 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Aynı dönemde plastik kaynaklı sera gazı emisyonlarının toplamın %15’ini oluşturabileceği ve okyanuslardaki plastik miktarının balık popülasyonunu geride bırakabileceği tahmin ediliyor.

İçme suyunun önemli bölümünün plastik ambalajlarla tüketildiği bir dönemde Waternet, yeni tezgah üstü su arıtma cihazı ve arıtmalı metro su sebilini Türkiye’de tanıttı. Hem evlerde hem de ofislerde kullanmaya uygun yeni nesil çözümler, sağlıklı suya erişimi kolaylaştırmayı ve plastik tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, “Dünya Günü’nü kutladığımız nisan ayında gerçekleştirdiğimiz bu lansmanla, sürdürülebilirliğe yönelik farkındalığı tetiklemek istedik. Tek kullanımlık plastik atıkları azaltan çözümlerimiz, hem sağlıklı içme suyuna pratik erişimi sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzını destekliyor” açıklamasını yapıyor.

Waternet, yalnız cihazları değil, üyelik modeliyle de kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Türkiye genelinde hizmet veren şirket, kullanıcı deneyimini uzun vadeli bir hizmet modeline dönüştürüyor. Üyelik kapsamında ömür boyu cihaz garantisi, ücretsiz filtre değişimi, düzenli servis ve bakım hizmetleri ile 7/24 çağrı merkezi desteği sunuluyor. Bu kapsamlı hizmet yapısı sayesinde Waternet kullanıcıları, cihazlarını ek maliyet endişesi olmadan güvenle kullanabiliyor.

Tek cihazla yılda 6 ton su tasarrufu

Waternet’in yeni ürün serisi, ileri arıtma teknolojilerini kullanıcı dostu bir deneyimle birleştiriyor. Ters osmoz teknolojisi sayesinde su, zararlı maddelerden arındırılırken bakteri ve mikroorganizmalar da etkisiz hale getiriliyor. Bu sistem, içme suyunun hem güvenli hem de lezzetli olmasını sağlıyor.

Tek bir cihaz kullanımıyla yılda ortalama 101 kilogram plastik atığın, 469 kilogram karbon salımının ve 6.048 litre su israfının önüne geçilebiliyor.

Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, “Sağlıklı suya erişim artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından kritik bir sorumluluk. Kullanıcılarla buluşturduğumuz yeni su arıtma cihazları ile hem sağlıklı su tüketilmesini hem de plastik atıkların önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Günlük kullanımı kolaylaştıran fonksiyonel özellikler sunuyor

Waternet bej tezgah üstü arıtma cihazı, dar alanlar için geliştirilen kompakt yapısıyla öne çıkıyor. Hızlı kurulum özelliği ve sessiz çalışmasıyla günlük kullanımda konfor sağlıyor.. Üç farklı bardak ayarı sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre su miktarını pratik şekilde belirleyebiliyor. Oda sıcaklığında su sunan cihaz, bej rengi ve minimal tasarımıyla mutfaklara estetik bir dokunuş katıyor.

Waternet’in bej renkli arıtmalı metro su sebili, UV sterilizasyon desteğiyle yüksek kapasite ihtiyacı olan ofisler için geliştirildi. Üç farklı sıcaklık seçeneğiyle soğuk, sıcak ve oda sıcaklığındaki su ihtiyacına yanıt veren cihaz, üç farklı bardak ayarıyla kontrollü kullanım imkanı sağlıyor.

Ofis ortamları için geliştirilen arıtmalı metro su sebili, yoğun kullanımda dahi performansını koruyarak çalışanların sağlıklı suya erişimini destekliyor.. Plastik damacana ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor.