WhiteBIT TR, kullanıcıları adına “iyilik hareketi” başlatıyor

Türkiye’de finans sektörünün yeni oyuncuları arasında yer alan kripto para platformları, sosyal sorumlulukla ilgili adımlarına hız verdi. Bu konudaki son haber, bireysel ve kurumsal müşteriler için kripto ürün ve hizmetleri sunan WhiteBIT TR’den geldi. WhiteBIT TR, finansal işlemleri iyilik hareketine dönüştürmek için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iyi niyet protokolü imzaladı. İmza töreni, WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

KYC sürecini tamamlayan her kullanıcı için bağış yapılacak

Türkiye’de yürürlüğe giren ve kripto para sektörünü ilgilendiren yasal düzenlemeler, kripto para platformlarında finansal işlem gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların KYC olarak adlandırılan müşteri tanıma sürecini tamamlayarak kimliklerini doğrulamasını gerektiriyor. WhiteBIT TR, platformunda hesap açarak kimlik doğrulama sürecini tamamlayan her bir kullanıcısı adına TEGV’e bağış yapmayı taahhüt ediyor. Kullanıcılar, WhiteBIT TR tarafından yapılan bağış için, kendisi adına düzenlenen sertifikaya sahip oluyor. Böylece finansal işlemler bir iyilik hareketine dönüşüyor.

“Kullanıcılarımız adına iyilik hareketi başlatıyoruz”

İyi niyet protokolü imza töreninde projeye ilişkin görüşlerini paylaşan WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan, “2022’den bu yana Türkiye’de hizmet veren WhiteBIT TR olarak ilk günden itibaren ekosistemle birlikte değer yaratmayı önemsedik. Türkiye’nin dijitalleşen ekonomisine teknolojik katkıda bulunurken, vizyoner bir finansal model oluşturmayı da önceliklendiriyoruz. Regülasyonlarla tam uyum taahhüdüyle hareket eden WhiteBIT TR olarak, yasal gereksinimleri bir zorunluluğun ötesinde kullanıcı güvenliğini sağlayarak sektörü ileri taşıyacak yapıcı kurallar şeklinde görüyoruz.

KYC adımını tamamlayan her kullanıcı için yapacağımız bağışlarla, bu yaklaşımımızı etkili bir yöntemle kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Projemiz bir iyilik hareketi başlatırken, finansal adımları sosyal faydaya dönüştürerek daha kapsayıcı bir değer üretiminin önünü açıyor. Finansal deneyimleri toplumsal faydayla buluşturan projeye gösterdikleri ilgi için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na teşekkür ederiz” dedi.

“Dijital dünyanın sunduğu yenilikler eğitimde faydaya dönüşüyor”

TEGV’in kurulduğu günden bu yana “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla faaliyet gösterdiğini vurgulayan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, “30 yılda eriştiğimiz 3 milyondan fazla çocuğumuzun yoluna ışık tutmanın gururunu yaşıyoruz. Eğitim yolculuğumuzda vizyonumuzu paylaşan kurumlarla birlikte hareket etmek bizim için büyük bir güç kaynağı. WhiteBIT TR ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde daha fazla çocuğumuza ulaşacak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceğiz. WhiteBIT TR’ye duyarlılıkları için teşekkür ediyor, bu değerli katkının yalnızca bugüne değil, geleceğe de kalıcı bir ilham kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi.