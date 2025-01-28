Würth Elektronik, Teknopark İstanbul’da sürdürülebilir teknolojileri destekliyor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 18:34

Güncelleme: 28.01.2025 - 18:34

Önde gelen elektronik ve elektromekanik komponent üreticisi Würth Elektronik eiSos, çevre koruma ve sürdürülebilir teknolojilere olan global bağlılığını sürdürüyor. Şirketin Türkiye ofisi, Mayıs 2024’ten bu yana Teknopark İstanbul işbirliğiyle sürdürülebilir ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Würth Elektronik Türkiye Genel Müdürü Ahmet Çakır, konuyla ilgili olarak şunları vurguladı: “Çevre koruma sınır tanımaz. Teknopark İstanbul ile güçlü bir ortaklık kurarak Türkiye’deki sürdürülebilir projelere hedefli destek sağlıyoruz. Türkiye'nin en ileri teknoloji merkezi olan Teknopark İstanbul, girişimciler ve start-up'lar için hızlandırma programları ve işbirliği fırsatlarıyla ideal bir ortam sunuyor. Stratejik partner olarak, bu hızlandırma programını destekliyor ve sürdürülebilir projelerin hayata geçmesine katkı sağlıyoruz.”

GİRİŞİMCİLER İÇIİ ALTYAPI VE TEKNİK DESTEK

NextCube programı, girişimcilere geniş kapsamlı destekler sunuyor. Program kapsamında Würth Elektronik uzmanları, online ve yüz yüze eğitimler aracılığıyla teknik bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşıyor. Buna ek olarak program, risk analizi, performans değerlendirmesi ve yatırımcı arayışına yönelik rehberlik hizmetlerini de içeriyor. Katılımcılar, Würth Elektronik’in 2022 yılında ekipman ve 60 dan fazla dizayn kit ile desteklediği son teknoloji elektronik laboratuvarına da erişim imkânına sahip.

“Start-up’ları desteklemek bizim için merkezi bir öneme sahip” diye vurguluyor Würth Elektronik eiSos CTO’su Alexander Gerfer. “Elbette geliştirme destek konseptimizi uluslararası düzeyde de uyguluyoruz. Teknopark İstanbul, bunun için ideal bir platform: ‘Birlikte değer katma’ misyonumuza sadık kalarak, Türkiye’deki girişimcilere iyi fikirleri başarılı ürünlere dönüştürme şansı veriyoruz.”

En iyi üç projenin temsilcileri, Eylül 2025’te Almanya’da yapılacak bir sunuma davet edilecek.

KÜRESEL İŞBİRLİKLERİYLE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Start-up'ları desteklemek, Würth Elektronik'in “Birlikte Değer Katma” misyonunun önemli bir parçasıdır. Şirketin temel amacı, özellikle ürün, teknik destek ve güçlü bir network aracılığıyla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir fikirleri teşvik etmek ve bu fikirlerin seri üretim aşamasına ulaşmasını sağlamaktır.