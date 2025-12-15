Yeni nesil proaktif siber savunma platformu, kitle fonlaması turuna çıktı

Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki etkinliğini güçlendirmeyi hedefleyen yerli siber güvenlik girişimi Guardpot, küresel büyüme stratejisini hayata geçirmek amacıyla kitle fonlaması yoluyla yatırım turunu başlattığını duyurdu. Ankara’daki Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ASO Teknopark girişimlerinden Priente Software tarafından geliştirilen yapay zeka destekli Guardpot, 10,8 milyon TL yatırım hedefiyle kitle fonlaması kampanya sayfasını yayına aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guardpot Kurucusu Numan Seis, şunları söyledi:

“Siber tehdit ortamı, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmenin de etkisiyle her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Güncel veriler, siber suçlardan kaynaklanan küresel ekonomik zararın 2025 yılında 10,5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Yerli kaynaklarla geliştirilen, yapay zeka destekli bir siber güvenlik girişimi olarak Guardpot’u bu yükselen pazarda küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda kitle fonlaması sürecimizi başlattık. Bugün başlayan ön talep sürecinin ardından kampanyamız, 22 Aralık’ta yatırımcılarla buluşacak.”

ALDATMA TEKNOLOJİLERİNİ İŞLETME ÖLÇEĞİNE TAŞIYOR

Siber güvenlik literatüründe “deception” olarak adlandırılan aldatma teknolojileri üzerine kurulu yerli bir “honeypot” (balküpü) platformu sunan Guardpot, saldırganları işletmelerin gerçek sistemlerinden uzaklaştırarak sahte ve kontrollü bir ortama yönlendirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım sayesinde işletmeler, görünmeyen tehditleri erken aşamada tespit etme ve engelleme imkânı elde ediyor. Yapay zeka, mikroservis mimarisi ve hızlı entegrasyon yetenekleriyle Guardpot; verimli, ölçeklenebilir ve kolay kullanımlı bir platform sunuyor.

Guardpot’u dijital sistemler için 7/24 görev yapan bir “dijital bekçi” olarak konumlandırdıklarını vurgulayan Numan Seis, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ve dünyada her ölçekte işletmenin internete açılan kapılarını korumayı hedefliyoruz. Şimdi bu hikâyeyi ortak olunan bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle, öncü kitle fonlaması platformlarından Fonangels üzerinde yatırım turu sayfamızı yayına aldık. Potansiyel yatırımcılar, şirketimize ve ürünümüze ilişkin tüm bilgilere şeffaf bir şekilde erişerek Guardpot’un büyüme yolculuğunu yakından inceleyebiliyor.”

ALTI ÜLKEDE DİSTRİBÜTÖRLÜK YAPISI KURULDU

Guardpot’un bugüne kadar herhangi bir yatırım almadan, özkaynaklar ve teşviklerle yürütülen uzun soluklu bir Ar-Ge sürecinin ardından hayata geçirildiğine dikkat çeken Seis, şöyle devam etti:

“Kısa sürede Guardpot’un küresel pazarlardaki faaliyetleri için altı ülkede distribütörlük yapısı oluşturduk. Yapay zekadan güç alan yeni nesil proaktif savunma platformumuz, siber güvenlik ve aldatma teknolojileri alanında yaklaşık 10 yıllık birikimin ürünü. Halihazırda kamu kurumları ve özel sektör tarafından aktif olarak kullanılan Guardpot, saldırganları kontrollü bir ortama yönlendirerek tehditleri anlık olarak analiz etmeye odaklanıyor. Fonangels platformunda 22 Aralık’ta başlayacak yatırım turu öncesinde bugün başlatılan ön talep süreci kapsamında, erken aşamada yer alan yatırımcılar için kampanya koşulları doğrultusunda ek pay imkânı da bulunuyor.”

“DİJİTAL EGEMENLİĞE ODAKLANIYOR, DEĞER ÜRETİYORUZ”

Siber güvenliğin günümüz dünyasında bir egemenlik unsuru haline geldiğine dikkat çeken Numan Seis, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bugün başlayan ön talep sürecinin ardından, 22 Aralık itibarıyla şirket paylarımızın yüzde 9’unu, 10,8 milyon TL fonlama hedefiyle Fonangels platformu üzerinden yatırımcılara açacağız. 19 Şubat’ta sona erecek fonlama sürecinden elde edilecek kaynak; Ar-Ge ekibimizin büyütülmesi, yurt dışı pazarlama ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması, küresel saha satışlarının başlatılması ve donanım ürünlerimizin pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesi için kullanılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TeknoGirişim rozeti verilen, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi olan ve ASO Teknopark’ta geliştirilen Guardpot, dijital egemenliğe odaklanan ve teknoloji yoluyla değer üreten bir girişimdir. Teknolojimize güvenen herkesi bu büyüme yolculuğunu yakından takip etmeye davet ediyoruz.”