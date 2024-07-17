Yerli eğitim kurumu, teknoloji ve bilim tırıyla Türkiye’yi dolaşıyor

Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:07

Güncelleme: 17.07.2024 - 12:07

Eğitim sisteminde geleneksel yöntemler artık geride kalırken, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin nitelikli eğitimle ilgili maddesinde yer alan teknolojinin öğrenme süreçlerindeki önemi giderek artıyor. UNESCO da teknolojinin eğitimdeki kullanımının teşvik edilmesi gerektiği uyarısında bulunurken yerli eğitim kurumları bu kapsamdaki çalışmalarını hızlandırıyor. Çağın teknolojik ve bilimsel gelişmelerini ön planda tutarak çağdaş bir eğitim anlayışını benimseyen Era Koleji ise çocukları teknoloji ve bilimle buluşturmak ve onlara eğlenceli deneyimler yaşatmak amacıyla düzenlediği ‘roadshow’ turuyla Türkiye’yi geziyor. 5 Temmuz’da başlayan ve ay sonuna kadar sürecek tur kapsamında, teknoloji ve bilim tırıyla farklı şehirleri dolaşan kurum, interaktif oyunlar, konserler, boyama aktiviteleri ve ailelerin birlikte katılabileceği etkinlikler düzenliyor.

“Çocukların teknolojiyi ve bilimi eğlenerek keşfetmesini sağlıyoruz”

Kendilerini Türkiye'nin en teknolojik okulu şeklinde nitelendiren ERA Koleji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, etkinlik turlarına dair şu açıklamada bulundu: “Dijitalleşmenin giderek yaygınlaştığı günümüzde, öğrencilerin teknolojinin gücünden yararlanabilmesi, bu araçları doğru ve verimli şekilde kullanabilmeleri kritik önem taşıyor. Biz de düzenlediğimiz tur kapsamında teknoloji ve bilim tırımızla çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde, hem çocuklar hem de ebeveynler eğlenceli anlar yaşıyor ve aile bağları güçleniyor.”

“Bir sonraki durağımız İzmir”

Tur kapsamında çocukların yeni teknolojik cihazları ve eğitim araçlarını deneyimleyerek dijital dünyaya adım attığını, aynı zamanda interaktif ve eğitici oyunlarla öğrenmenin keyfini çıkardıklarını belirten ERA Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, “Çocuklar etkinliklerimizde, yapay zeka teknolojilerini tanıma ve deneyimleme fırsatı buluyor ve bu alanda farkındalık kazanıyor. Öte yandan geleceğin teknolojilerini de öğreniyorlar” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Düzenlediğimiz roadshow ile ülkemizin dört bir yanını gezerek çocukları teknolojiyi sevmeye teşvik ediyoruz. 5 Temmuz’da Balıkesir, Erdek’te başlayan turumuza 15-16 Temmuz’da İzmir, Dikili ve Yeni Foça ile devam edeceğiz. Daha sonraki duraklarımızın arasında da Aydın, Muğla, Mersin, Ankara ve Bursa gibi şehirler bulunuyor. İstanbul’daki 21 kampüsümüzün yanı sıra Ankara, Bursa, Kocaeli ve Mersin yerleşkelerimizin sınırlarını aşarak çocuklarımızın teknolojiyi eğlenerek keşfetmesi için kapsamlı etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik açıdan destekleyerek becerilerini geliştirmelerini sağlayacağız. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde verdiğimiz kaliteli eğitimlerle öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına aracılık edecek ve böyle geleceğin donanımlı bireylerini yetiştireceğiz.”