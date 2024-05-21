Yerli sağlıklı yaşam merkezi ve randevu platformu ixirlife, kitle fonlaması yatırım turuna hazırlanıyor

Yayınlanma: 21.05.2024 - 21:09

Güncelleme: 21.05.2024 - 21:09

Günlük ve profesyonel hizmetlere internet üzerinden erişme eğilimi küresel trendlere uygun olarak Türkiye’de de yerleşik hale gelirken, dijitalleşme yerel ölçekte rekabet eden küçük ve orta ölçekli işletmeler için de kritik unsurlardan birine dönüştü. Esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı faaliyet gösteren güzellik salonları, kuaförler, berberler, makyaj stüdyoları ve diğer tüm sağlıklı yaşam merkezleri, salon yönetiminden randevu planlamaya, müşteri ilişkileri yönetiminden stok yönetimine, tüm ihtiyaçlarına yanıt bulabilecekleri özel çözümlere yöneldi.

Başta güzellik salonları, estetik merkezleri, kuaförler gibi meslek kolları olmak üzere sağlıklı yaşam merkezlerinin tamamına hitap eden ixirlife, salon yönetimi yazılımıyla bu ihtiyaca özel bir çözüm geliştirdi. Serkan Yılmaz ve Melih Umar'ın kurduğu Aybit Teknoloji A.Ş. çatısı altında Mart 2023’te geliştirilmeye başlanan, şu an 300'ün üzerinde işletmenin aktif olarak kullandığı ixirlife salon yönetimi yazılımı, etki alanını genişletmek için kitle fonlaması ve yatırım turu için düğmeye bastığını duyurdu.

ixirlife, kitle fonlama kampanyası kapsamında, 20 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında ön talep toplarken, bu sürece özel %30 bedelsiz pay hediye edecek. 3 Haziran - 1 Ağustos 2024 dönemindeki 60 günlük yatırım turunda ise 70 milyon TL değerleme üzerinden %11 ile arz edilecek.

Avrupa ve ABD’de hızla büyüyen bir pazar

Online randevu ve rezervasyon platformları pazarının 2023'ü 100 milyar dolar değerle tamamladığı bilinirken, yalnızca güzellik salonlarında odaklanan salon yönetim yazılımı pazarının ise her yıl %10 büyüyeceği tahmin edildi. ABD ve Avrupa’da güzellik salonlarına ve sağlıklı yaşam merkezlerine odaklanan hizmet olarak yazılım çözümlerinin on milyonlarca dolar değerlemeye ulaştığını belirten ixirlife Kurucu Ortağı Serkan Yılmaz, “Türkiye'de güzellik salonu olarak faaliyet gösteren işletme sayısının 100 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Kategoriyi fizyoterapistler, psikologlar, diyetisyenler, diş poliklinikleri gibi farklı alanlardaki sağlıklı yaşam merkezleriyle genişlettiğimizde bu sayı daha da büyüyor. Tüm işletmelerin ihtiyaçları ve talepleri ise ortaklaşıyor. Randevu sayılarını artırmak, müşteri kitlesini genişletmek, randevu iptallerini azaltmak ve müşteri sadakat programları geliştirmek. Sağlıklı yaşam merkezlerine dijital çözümler sunan yenilikçi bir platform olarak bu ihtiyaçlara yanıt veren çözümleri tek online yazılımda, kullanışlı bir arayüzle bir araya getirdik” dedi.

Hem hizmet pazaryeri, hem salon yönetimi programı

İhtiyaçlara yönelik özellik setiyle Türkiye’nin en gelişmiş ve yenilikçi salon yönetimi programını geliştirdiklerini ifade eden Serkan Yılmaz, “Sağlıklı yaşam merkezleri, ixirlife’ın randevu yönetimi, satış yönetimi ve müşteri yönetimi özellikleriyle hem operasyonel mükemmelliğe erişiyor hem de müşterilerini yakından tanıyabiliyor. SMS yönetimi özelliğimiz, randevu tarihi hatırlatma, özel gün kutlama gibi ayrıntılarla işletmelerin müşteriyle temasını sürekli kılıyor. Personel yönetimi özelliği insan kaynağının verimini artırırken, adil bir ödüllendirme sistemi geliştirmeyi de sağlıyor. Stok yönetimi, kasa gelir-gider ve rapor takibi özellikleri, güzellik salonu ve sağlıklı yaşam merkezi sahiplerinin nakit akışlarına, finansal durumlarına, stoklarına dair kapsamlı bir görünüm elde etmesine yardımcı oluyor.

İşletme tarafının yanı sıra web ve mobil uygulamalarımızla müşterilerin de 7/24 diledikleri yerdeki sağlıklı yaşam merkezinden randevu almasını kolaylaştırıyoruz. Hem hizmet pazaryeri hem de salon yönetimi programı olan ixirlife, bir satış kanalına da dönüşüyor” diye konuştu.

Randevu iptallerini yarı yarıya azaltıyor

300'e aşkın salon tarafından kullanılan ve bugüne dek 1,5 milyonu aşkın randevuya aracılık eden ixirlife’ın işletmelerin finansal başarısına da doğrudan etki ettiğini dile getiren ixirlife Kurucu Ortağı Serkan Yılmaz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“TÜBİTAK'ın TEKNOÇABA projesi kapsamında desteklediği girişimlerden biri olan ixirlife’ı kullanan KOBİ’ler, mesai dışı randevularını %60, randevu sayılarını da %72 artırabiliyor. Yeni müşteri kazanma olasılığına %80 katkıda bulunan salon yönetimi yazılımımız, düzenli hatırlatma ve etkin müşteri ilişkileri yönetimi özellikleriyle randevu iptallerini de yarı yarıya azaltıyor. Pazardan aldığımız olumlu geri bildirimler ve artan kullanıcı sayımızdan güç alarak, büyüme için uygun bir zaman olduğuna karar verdik. Bu sebeple, dünyada hızla büyüyen bu pazarın Türkiye’deki temsilcisi olabileceğimizi bir kez daha kanıtlamak için, kitle fonlaması kampanyası kapsamında ön talebi başlattık Fonangels üzerinde başlayacağımız kampanyayla bireysel yatırımcıların ixirlife’ın büyüme yolculuğuna ortak olmasını sağlayacağız. Ardından da 70 milyon TL değerlemeyle yatırım turumuzu başlatacağız.”