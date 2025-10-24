Astronomlardan şaşırtan keşif: Dünya'nın etrafında gezen yeni bir 'Yarı Ay' bulundu

Dünya’nın etrafında dönen uydumuz Ay’dan sonra bir “yarı-uydu” daha bulundu. Bilim insanları, yaklaşık 60 yıldır gözlerden kaçan küçük bir gök cismini, gelişmiş teleskoplarla gözlemlemeyi başardı. 2025 PN7 adı verilen bu mini uzay kayasının, Güneş’in çevresinde tıpkı Dünya gibi bir yörüngeye sahip olduğu ve zaman zaman gezegenimize oldukça yaklaştığı tespit edildi. Uzmanlar, bu keşfin Güneş Sistemi’nin gizli dinamiklerini anlamada yeni bir sayfa açabileceğini söylüyor.

60 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN MİNİ YOLDAŞ

Hawaii’deki Haleakala Yanardağı üzerinde bulunan Pan-STARRS Gözlemevi, 29 Ağustos’ta 2025 PN7 adlı gök cismini ilk kez görüntüledi. Arşiv verileri incelendiğinde, bu küçük asteroitin aslında onlarca yıldır Dünya’nın yörüngesine paralel bir hatta dolaştığı anlaşıldı.

Madrid Complutense Üniversitesi’nden gökbilimci Carlos de la Fuente Marcos tarafından yürütülen araştırmaya göre, bu gizemli kaya parçası yaklaşık 60 yıldır fark edilmeden Güneş’in çevresinde dönüyordu. Marcos’un çalışması, Research Notes of the American Astronomical Society dergisinde yayımlandı.

AY UZAKLIĞINDA YENİ BİR KOMŞU

2025 PN7, Dünya’ya en yakın konumunda yaklaşık 299 bin kilometre mesafeye kadar yaklaşıyor. Bu uzaklık, Ay’ın ortalama uzaklığı olan 384 bin kilometreden daha kısa. Gök cisminin çapı ise 19 ila 30 metre arasında tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre 2025 PN7, tıpkı bilinen diğer yarı-uydular Kamoʻoalewa ve 2024 PT5 gibi, Güneş etrafında Dünya’yla senkronize şekilde dönüyor. Ancak zaman zaman “at nalı yörünge” adı verilen karmaşık bir yörüngeye geçerek Dünya’dan 297 milyon kilometreye kadar uzaklaşabiliyor.

Marcos, “Bu gök cismi yaklaşık 60 yıl daha Dünya’nın yakınında kalacak, ardından Güneş’in çekim etkisiyle yeniden uzaklaşacak” ifadelerini kullandı.

KÖKENİ AY’DAN MI, ASTEROİT KUŞAĞI’NDAN MI?

2025 PN7’nin yapısı ve kökeni henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak Marcos’a göre bu gök cismi Arjuna asteroit grubuna ait olabilir. Bu grup, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağından farklı olarak, Dünya’nın yörüngesine çok benzer hatlarda dolaşan küçük gök taşlarından oluşuyor.

Bazı bilim insanları ise 2025 PN7’nin Ay’dan kopmuş eski bir parça olabileceğini düşünüyor. Benzer şekilde Çin’in Tianwen-2 uzay görevi de, Ay kökenli olduğu düşünülen bir başka yarı-uydu olan Kamoʻoalewadan örnek toplayarak bu gizemi çözmeyi hedefliyor.

DÜNYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR MU?

Uzmanlar, 2025 PN7’nin gezegenimiz için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguluyor. Boyutu küçük ve yörüngesi kararlı olduğu için Dünya’ya çarpma riski yok. Ancak bilim insanlarına göre bu tür yarı-uydular, gelecekte robotik keşif görevleri için ideal hedefler olabilir.