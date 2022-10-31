Cadılar Bayramı nasıl ortaya çıktı? Cadılar Bayramı hakkında şaşırtıcı bilgiler...

BALKABAĞI NASIL SEMBOL OLDU?

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. Ancak eski zamanlarda kabak yerine şalgamların oyulduğu bilinmektedir.

Başlangıçta, İrlandalılar ve İskoçlar şalgamları ölen ruhları hatırlamanın bir yolu olarak oymaya başladı. Ancak ABD'ye göç ettiklerinde, balkabağının oyulmasının çok daha kolay olduğunu keşfederek, geleneği değiştirdiler.