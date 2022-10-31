Cadılar Bayramı nasıl ortaya çıktı? Cadılar Bayramı hakkında şaşırtıcı bilgiler...
Cadılar Bayramı, her zaman gizem, sihir ve batıl inançlarla dolu bir tatil olmuştur.
Bin yıldan fazla bir süredir var olan bu bayram, aslen dini bir zemine dayanır. Cadılar Bayramı öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen bugün, seküler bir etkinliğe dönüşerek, tüm dünyada yaygınlaşmıştır.
HER SENE GİDEREK YAYGINLAŞAN CADILAR BAYRAMI
Kökleri, İrlanda, Birleşik Krallık ve Kuzey Fransa'da yaşamış olan antik Keltlerin Samhain Festivali’ne uzanan Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim’de renkli görüntülerle kutlanıyor.
Dünya çapında giderek yaygınlaşan Cadılar Bayramı etkinlikleri, birçok ülkede günler öncesinden planlanıyor.
AZİZLER GÜNÜ
Anglosakson dünyasında ve başlıca batılı ülkelerde ‘’Halloween’’ olarak adlandırılan bayram, adını ise bir başka tanımdan alıyor: Azizler Günü.
Hallowen, ‘all hallow’s eve’den türemiştir. Bu kavramın anlamı ise Azizler Günü arifesi olarak biliniyor. Peki, Azizler Günü ne demek?
Azizler Günü, Hristiyanlıkta bilinen ve bilinmeyen tüm azizlerin, ölmüş kişilerin anıldığı kutsal gündür. Kökeni tam olarak bilinmeyen bugün, 837 yılında Papa IV. Gregor tarafından gelenekselleştirildi ve böylece gün sağlam bir zemine oturtuldu.
'YAŞAYANLARLA ÖLÜLER ARASINDAKİ SINIR'
Cadılar Bayramı, Keltlerin Samhain Festivali'yle ortaya çıkmış ve Samhain gelenekleriyle harmalanıp, bugünkü haline bürünmüştür. 2000 yıl önce, çoğunlukla şu anda İrlanda, Birleşik Krallık ve Kuzey Fransa olan bölgede yaşayan Keltler, yeni yıllarını 1 Kasım'da kutlarlardı.
1 Kasım; yazın bitişi, hasat ve karanlık, soğuk kışın başlangıcı, yılın genellikle insan ölümüyle ilişkilendirilen bir zamanı olarak biliniyordu. Keltler, yeni yıldan önceki gece, yani 31 Ekim’de yaşayanların ve ölülerin dünyaları arasındaki sınırın bulanıklaştığına inanıyordu.
31 Ekim gecesi, ölülerin hayaletlerinin dünyaya döndüğüne inanılan Samhain, büyük etkinliklerle geçiyordu. Keltler, hayvan başlarından ya da derilerinden yaptıkları kostümleri giyip, büyük ateşler yakarak kötü ruhları kovduklarını düşünüyorlardı.
CADILAR BAYRAMI AMERİKA'YA NASIL GELDİ?
19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Avrupalı göçmenler, Cadılar Bayramı geleneklerini yanlarında getirdi ve tatilin Amerika topraklarında popülerleşmesine yardımcı oldu.
1950'lere gelindiğinde Amerika’da şeker dağıtmak, Cadılar Bayramı'nın en popüler etkinliklerinden biri haline geldi. Öte yandan popüler Amerikan Cadılar Bayramı geleneği olan 'şeker mi şaka mı', muhtemelen İngiltere'deki All Souls' Day (Azizler Günü) geçit törenlerine kadar uzanır.
Azizler Günü'nde kapıları dolaşan fakir halka, ev sahipleri yiyecek ikram ederdi. Ölen yakınları için dua etme sözü karşılığında ikram edilen yiyecek ise; “ruh keki” denilen hamur işleri olurdu.
CADILAR BAYRAMI HAKKINDA İLGİNÇ GERÇEKLER
Avrupa ve Kuzey Amerika'nın çoğunda, Cadılar Bayramı kutlamaları büyük ölçüde din dışıdır.
Öte yandan muhafazakâr Hristiyanlar, özellikle tutucu Protestanlar, genelde Cadılar Bayramı'nı kutlamazlar ve yanlış bulurlar.
BALKABAĞI NASIL SEMBOL OLDU?
Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. Ancak eski zamanlarda kabak yerine şalgamların oyulduğu bilinmektedir.
Başlangıçta, İrlandalılar ve İskoçlar şalgamları ölen ruhları hatırlamanın bir yolu olarak oymaya başladı. Ancak ABD'ye göç ettiklerinde, balkabağının oyulmasının çok daha kolay olduğunu keşfederek, geleneği değiştirdiler.
ŞANS İNANCI
Cadılar Bayramı gecesinde bir örümcek bulmak iyi şans olarak kabul edilir.
KARA KEDİ YASAĞI...
Bazı hayvan barınakları, Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında kara kedilerin evlat edinilmesini yasaklar.
Sığınaklar, yıllar önce Cadılar Bayramı gecesinde kara kedilere yapılan insanlık dışı ritüellerin sayısını azaltmaya yardımcı olmak için bu kuralı oluşturdu. Çünkü Cadılar Bayramı'nda kara kedilerin sahiplenilmesinde anormal bir şekilde artış vardır.
CADILAR BAYRAMI'NIN TİCARİ YANI
2012'de Ulusal Perakende Federasyonu'na göre Amerika Birleşik Devletleri'nde Cadılar Bayramı, Noel'den sonra en çok harcama yapılan gündür.
Ayrıca her yıl Amerika'daki şeker satışlarının dörtte biri Cadılar Bayramı'nda gerçekleşir.
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