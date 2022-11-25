Sinemanın karamsar dahisi Ingmar Bergman'ın kaçırılmaması gereken 10 filmi

İsveçli oyun yazarı ve film yönetmeni Ingmar Bergman, (1918- 2007) bir Protestan rahibin çocuğu olarak İsveç’te doğdu. Karamsar filmleriyle tanınan Bergman, modern sinemanın en büyük yönetmenlerinden biri olarak kabul edilir.

Tarkovski, Woody Allen, Nuri Bilge Ceylan gibi yönetmenlere de sanatıyla ilham veren İsveçli yönetmen; filmlerinde yarattığı eşsiz estetikten, izleyiciye verdiği mesaja kadar sinema dünyasını büyülemeyi başarmış nadir isimlerden biri.

2005 yılında Time dergisi tarafından dünyanın yaşayan en büyük yönetmeni olarak nitelendirilen Bergman, filmlerinde edebi inceliği de ustaca kullanan bir sanatçıdır. Ingmar Bergman'ın kapsamlı üretimin içinde; sinema ve TV için yaklaşık 60 film, 172 tiyatro yapımı, yaklaşık 300 yazı ve makale bulunuyor.

20. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olan Bergman’ın filmleri karamsar bir tema üzerinden aşkın kurtarıcı olasılığı, ölüm, hastalık, inanç, ihanet, kasvet ve delilik gibi konularla ilişkilendirilir.

Oscar ve BAFTA gibi prestijli ödüllerin de arasında bulunduğu sayısız başarıya sahip Ingmar Bergman’ın kaçırılmaması gereken 10 filmi...