İçi domates dışı avokado! Güney Amerika'nın gençlik iksiri: Tamamen doğal olarak üretiliyor

Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:04

Güncelleme: 07.11.2024 - 16:04

Son senelerin en çok araştırma yapılan sahalarından biri de sağlık araştırmaları oldu. Doğal besinlerle yaşlılığın geciktirebildiğinin keşfedilmesinin ardından, bu doğal meyvenin cilde sağlıkları saymakla bitmiyor!

FEİOJA MEYVESİ NEDİR?

Feijoa, bilimsel adıyla Acca sellowiana, Myrtaceae familyasına ait tropikal bir meyvedir. Yaygın olarak "kaymak ağacı" olarak bilinir. Feijoa, genellikle Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde, özellikle Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Arjantin'de yetişir. Ayrıca, Yeni Zelanda ve diğer bazı subtropikal bölgelerde de yetiştirilmektedir. Bu meyve, lezzetli tadı ve besleyici değeri ile bilinir.

FEİOJA MEYVESİ FAYDALARI NELER?

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Feijoa, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ayrıca, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur.

Feijoa, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ayrıca, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur. Sindirim Sağlığını Destekler: Feijoa, sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır. Yüksek lif içeriği, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, lif, bağırsak florasını dengeler ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Feijoa, sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır. Yüksek lif içeriği, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, lif, bağırsak florasını dengeler ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Kalp Sağlığını Korur: Feijoa, kalp sağlığı için önemli olan potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Potasyum, kan basıncını düzenler ve hipertansiyon riskini azaltır. Magnezyum ise kalp ritmini düzenler ve kas fonksiyonlarını destekler. Ayrıca, feijoa meyvesinin antioksidanları, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

Feijoa, kalp sağlığı için önemli olan potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Potasyum, kan basıncını düzenler ve hipertansiyon riskini azaltır. Magnezyum ise kalp ritmini düzenler ve kas fonksiyonlarını destekler. Ayrıca, feijoa meyvesinin antioksidanları, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Kilo Yönetimine Yardımcı Olur: Feijoa, düşük kalorili bir meyve olduğu için kilo yönetimine yardımcı olabilir. Yüksek lif içeriği, tokluk hissi sağlar ve aşırı yeme isteğini azaltır. Bu da kilo verme sürecini destekler.

Feijoa, düşük kalorili bir meyve olduğu için kilo yönetimine yardımcı olabilir. Yüksek lif içeriği, tokluk hissi sağlar ve aşırı yeme isteğini azaltır. Bu da kilo verme sürecini destekler. Cilt Sağlığını Korur: Feijoa, cilt sağlığı için faydalıdır. C vitamini, kolajen üretimini artırır ve cildin elastikiyetini korur. Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Feijoa, cilt sağlığı için faydalıdır. C vitamini, kolajen üretimini artırır ve cildin elastikiyetini korur. Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Beyin Fonksiyonlarını Destekler: Feijoa, B grubu vitaminleri sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler. Bu vitaminler, sinir sistemi sağlığını korur ve bilişsel fonksiyonları geliştirir. Ayrıca, antioksidanlar, beyin hücrelerini oksidatif strese karşı korur.

FEİOJA MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Taze Tüketim: Feijoa meyvesi taze olarak tüketilebilir. Olgunlaşmış feijoa meyvesini yıkayın, ikiye kesin ve iç kısmını bir kaşıkla çıkararak tüketin. Taze feijoa, kendine özgü tatlı ve ekşi lezzeti ile oldukça lezzetlidir.