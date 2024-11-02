Bilim dünyasını şaşırtan araştırma: Kediler sıvı gibi davranıyor!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 15:07

Güncelleme: 02.11.2024 - 15:07

Kediler, dar alanlardan geçme becerileriyle bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Macaristan’da yürütülen bir çalışmada, kedilerin vücutlarını esneterek ve şekle uydurarak sıvılar gibi davranabildiği gözlemlendi. Bu keşif, kedilerin vücut farkındalığına sahip olduklarını da gösteriyor.

KEDİLERİN SIVI İLE BENZERLİKLERİ

Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nden araştırmacılar, kedilerin sıkışık alanlarda sıvı gibi şekil alabilme yeteneğini inceledi. Çalışmada, kedilerin çeşitli genişliklerdeki alanlara girerek bedenlerini şekillendirdikleri gözlendi. Bu durum, kedilerin fiziksel çevrelerine uyum sağlama becerilerini bir kez daha ortaya koydu.

VÜCUT FARKINDALIĞI VE HAREKET KABİLİYETİ

Araştırmayı yürüten etolog Péter Pongrácz ve ekibi, kedilerin kendi vücut boyutlarını anlamlandırabildiğini ve bu farkındalığın karar vermelerinde etkili olduğunu belirtti. Kedilerin, dar açıklıklardan geçerken veya labirent tarzı alanlarda hareket ederken çeşitli stratejiler geliştirdikleri kaydedildi.

KEDİLERİN GEÇMİŞTE GÖZLEMLENEN SIZMA DAVRANIŞI

Bu araştırma, kedilerin sıvı benzeri hareketleriyle ilgili ilk bilimsel çalışma değil. 2014 yılında fizikçi Marc-Antoine Fardin, kedilerin kaplara sızarak şekil aldıklarını kanıtlayan bir makale yayımlamıştı. Bu çalışma da kedilerin esnek davranışlarının bilim dünyasında yeniden merak uyandırmasına yol açtı.