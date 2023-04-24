Tiktok şanslı kız sendromu: Bir polyanna akımı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 15:01

Güncelleme: 24.04.2023 - 15:03

Son zamanlarda gündeme gelen #LuckyGirlSyndorme 600 milyondan fazla görüntülendi. Söz konusu akıma katılan kullanıcıların ortak iddiaları ise şöyle: 'Nasıl görünürse görünsün her şey benim için her zaman yolunda gidiyor'.

NEDİR BU SENDROM?

'Şanslı olduğuna inanırsan, şanslı deneyimleri kendine çekersin' anlamına gelen bu fikir, kullanıcılarda olumsuz bir bilinçten optimist bir bakış açısına dönüştüren bir çekim yasası tekniği olarak karşılık buluyor. Çekim yasası, zihninizi neye odaklarsanız onu hayatınızda somutlaştırırsınız inancına dayanıyor.

İçinizdeki frekansı değiştirmek, özellikle değiştirebilme inancına girmek en önemli adımlardan biri olduğunu savunan TikTok kullanıcıları düşünceler hayatınızdaki gerçekliği yarattığını söylüyor. Bu akımda da artık üzgün, melankolik ve şanssız bir kız değilsin, güçlüsün ve şanslısın algısı verilmeye çalışılıyor.

Bu akım için tepkiler de aynı şekilde gelmekte. Bilimsel bir bakış açısından uzak olduğunu savunanlar hayatta zorluklarla karşılaşan birçok insanın yeterince olumlu olmamakla suçlanacağı fikrini yaymanın zarar verme potansiyeline işaret ettiler.

Peki kendini olumlayan mantralar söylemenin pratikte olumlu bir zihniyet geliştirebileceği fikrinde herhangi bir gerçeklik payı var mıdır?

HİÇBİR ŞEY YAPMADAN GERİ TEPME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Burada psikolojik bilim biraz daha ayrıntılı hale geliyor. Bir yandan araştırmalar kendinize şanslı olduğunuzu söylemenin ve hedeflerinizi görselleştirmenin ancak bu hedeflere ulaşmak için aktif hiçbir şey yapmadan geri tepme olasılığının yüksek olduğunu öne sürüyor.

Aslında neyin yanlış gittiğine daha çok odaklanıp sorunun kökünü bulabilirsek başarıya ve şansa ulaşmamız da o oranda artıyor. Öte yandan iyimser olmanın da faydalarını gösteren birçok araştırma bulunmakta. Hatta iyimser olmak daha uzun yaşama ve daha sağlıklı olma eğilimini arttırıyor. Bunun nedeni, olumlu beklentilere sahip olmanın doğal olarak endişe ve stresi azalttığı düşüncesi.