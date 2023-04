İlişkilerin yeni vebası: Toksik bir ilişkinin 7 işareti

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:31

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 17:28

Toksik ilişki ya da zehirli ilişki denince akıllara taciz veya fiziksel bir negatif temas gelebilir. Fakat toksik bir ilişkinin işaretleri her zaman bu kadar bariz değil.

Toksik bir ilişki içinde olmak yorucu ve yıkıcı olabildiği gibi çoğu kişi ilişkide maruz kaldığı etkiler sonrasında 'kim' olduğunu da sorguluyor. Bu nedenle toksik bir iilişki içerisinde olanlar, çoğunlukla süreçten zarar görmeden uzaklaşamıyor.

1.AŞAĞILAMA

Aşağılama, eşinizi pasif-agresif yollarla yıkmaya başladığınızda veya tam tersi olduğunda meydana gelen durumdur. Araştırmaya göre, bu alışkanlık ilişki başarısızlığının bir numaralı davranışıdır. Aşağılama örnekleri, başka bir odadayken eşinizle alay etmek, küçümseyici sözler söylemek veya yalnızca eşinize karşı tamamen küçümseme duygularıdır.

2. DESTEK EKSİKLİĞİ

Toksik bir ilişki içindeyseniz partneriniz tarafından belli bir destek göremezsiniz. Bunun tam tersi olarak her iki insan da birbiriyle çelişmektedir. Dolayısıyla birbirini inşa etmek ve geliştirmek yerine birbirlerini yıkmakla meşgullerdir. Toksik bir ilişki içindeyseniz partneriniz tarafından belli bir destek göremezsiniz. Bunun tam tersi olarak her iki insan da birbiriyle çelişmektedir. Dolayısıyla birbirini inşa etmek ve geliştirmek yerine birbirlerini yıkmakla meşgullerdir.

3. KONTROL VE TAKINTI HALİNDE OLMAK

Kontrol ve takıntı genellikle çok sevmekle ilişkilendirilse de, bu durum hiç de sağlıklı değildir. Partnerlerden biri veya her ikisi de birkaç dakika içinde telefona cevap vermediği için tartışma haline giriyorsa orada bir problem vardır. Bunun diğer örnekleri, eşinizin belirli kişilerin yanında olmanıza izin vermemesi, birbirinizin yanında olmadığınızda sizi takip etmesi veya aldatabileceğiniz düşüncesiyle ayrı zaman geçirmenize izin vermeyi reddetmesi olabilir.

4. SÜREKLİ BİRBİRİNİZİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAK

Toksik ilişkiyi her zaman toksik insanlar oluşturmaz. Aslında, iki kişi basitçe birbiri için uygun olmadığında zehirli bir dinamik doğmaktadır. Bu olduğunda, her iki işinin de her zaman ihtiyaçlarını karşılayamayacak biri tarafından karşılanmaya çalıştığı zehirli bir itme/ çekme gerçekleşmeye başlar. Bu da istek dışında dolaylı olarak değişimi doğurur.

5. SAHTEKÂRLIK

Sahtekârlık zehirlidir, sade ve basittir. Hepimiz şurada burada biraz beyaz yalan söylerken, eşlerden biri veya her ikisi de sürekli yalan söylediğinde, bu toksik bir düzeye ulaşır.

6. REDDETME

Toksikliğin ana işaretlerinden biri inkârdır. Kendinizi sürekli ilişkiniz için bahaneler üretirken buluyor musunuz? Zaman ayırmanız gerekirken ayırmıyor, bunun için sürekli bahaneler üretiyorsanız ilişkiniz muhtemelen toksiktir.

7. YUMURTA KABUKLARI ÜZERİNDE YÜRÜMEK

Reddetmede olduğu gibi partnerinizi kırmak, ona zaman ayırmamak, ona bile isteye incitmek olduğu gibi tam tersini de yapmak toksiklik göstergesi olabiliyor. Partnerinizi kırmamak için her zaman yumurta kabukları üzerinde yürümek zorunda kalıyorsanız, muhtemelen toksik bir ilişki içindesinizdir. Kimse gerçekte nasıl hissettiğini, nasıl düşündüğü, ne yapmak istediğini söylemiyorsa o ilişkide özgür ve rahat değil demektir. Gelecek bir misillemeden korktuğunuz için partnerinizin huzurunda farklı bir fikir ifade edemiyorsanız, ilişkiniz zehirlidir.