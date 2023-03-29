Toksik ilişki nedir? Toksik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Aşk, hayatı anlamlı kılan en güzel duygulardan biri. Peki günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan toksik ilişki aşkı nasıl etkiliyor?

TOKSİK İLİŞKİ NEDİR

İlişkiler sağlıklı bir şekilde başlayabilir ancak olumsuz hisler, olumsuz geçmiş yaşantılar veya uzun süreli karşılanmamış ihtiyaçlar, ilişkiyi bozabilir ve ilişki içerisinde olan insanları zaman içerisinde değiştirebilir.

Psikolog Anıl Usta, toksik bir ilişkinin kişinin işlevselliğinde önemli derecede bozulmalara yol açarak kişiyi mutsuz bir ruh haline sokabileceğini belirtiyor. İlişkide karşılıklı gösterilen çabaya karşı ilişki dinamiklerinin değişmemesinin oldukça olası olduğunu belirten Psikolog Anıl Usta, “Toksik bir ilişkide verilen tüm çabaya rağmen bir sonuca ulaşamayabilirsiniz. Bunun nedeni ilişki içerisindeki kişilerin ilişkilerinden vazgeçmiş olması, davranış ve düşüncelerinin ilişkide yaşananlara bağlı olarak değişmesidir” diyor.