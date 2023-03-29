Toksik ilişki nedir? Toksik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Aşk, hayatı anlamlı kılan en güzel duygulardan biri. Peki günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan toksik ilişki aşkı nasıl etkiliyor?
TOKSİK İLİŞKİ NEDİR
İlişkiler sağlıklı bir şekilde başlayabilir ancak olumsuz hisler, olumsuz geçmiş yaşantılar veya uzun süreli karşılanmamış ihtiyaçlar, ilişkiyi bozabilir ve ilişki içerisinde olan insanları zaman içerisinde değiştirebilir.
Psikolog Anıl Usta, toksik bir ilişkinin kişinin işlevselliğinde önemli derecede bozulmalara yol açarak kişiyi mutsuz bir ruh haline sokabileceğini belirtiyor. İlişkide karşılıklı gösterilen çabaya karşı ilişki dinamiklerinin değişmemesinin oldukça olası olduğunu belirten Psikolog Anıl Usta, “Toksik bir ilişkide verilen tüm çabaya rağmen bir sonuca ulaşamayabilirsiniz. Bunun nedeni ilişki içerisindeki kişilerin ilişkilerinden vazgeçmiş olması, davranış ve düşüncelerinin ilişkide yaşananlara bağlı olarak değişmesidir” diyor.
TOKSİK BIR İLİŞKİDE OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?
Toksik bir ilişkinin kişinin işlevselliğini önemli derecede etkilediğini belirten Psikolog Anıl Usta toksik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlayabileceğinizi şöyle belirtiyor:
1.Partnerinizle vakit geçirirken ve bir şeyler paylaşırken kendinizi depresif ve öfkeli hissediyorsanız,
2. Fazla iniş çıkışların olduğu, uçlarda yaşanan bir ilişkiniz varsa,
3. Partneriniz sizi sevdiklerinizle vakit geçirmekten kasıtlı olarak alıkoyuyorsa ve hayatınızı yalnızca ona bağlı yaşamanızı istiyorsa,
4. Size saygı duyulmadığını ve ihtiyaçlarınızın karşılanmadığını hissediyorsanız.
5. Desteklenmediğinizi ve ciddiye alınmadığınızı düşünüyorsanız, toksik bir ilişki içerisinde olabilirsiniz.
TOKSİK İLİŞKİ İLE NASIL BAŞ EDEBİLİRSİNİZ?
İlişki içerisinde daha mutlu olması ve hayattan zevk alması gerekirken kişinin yaşadığı toksik ilişki nedeniyle kendini mutsuz ve kötü hissetmesinin sonucunda bireysel olarak bu durumla nasıl baş edebileceğine dair önerilerde bulunan Psikolog Anıl Usta o önerileri şöyle sıralıyor:
1. Kendinize odaklanın ve kendi ihtiyaçlarınızı tanımlayın.
2. Kendinize sınırlar belirleyin ve bunlara uyun.
3. Kendinizi sevin ve saygı duyun.
4. Kendinizi yargılamayın ve suçlamayın.
5. Kendinize ve ilişkinize karşı dürüst olun.
6. Kendinize güvenin.
7. Sizi destekleyen ve olumlu etkileyen insanlarla daha fazla zaman geçirin.
8. Kendinize hoşgörülü olun ve hatalarınızdan olabildiğince öğrenmeye çalışın.
9. Kendinize zaman ayırın, dinlenin.
10. İlişki süresince oluşmuş olabilecek olumsuzluklardan kaynaklı mutlaka bir uzmandan yardım alın.
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