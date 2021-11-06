50 tartışma, 50 ufuk açıcı inceleme! Alev Coşkun’un yazısı...

06 Kasım 2021 Cumartesi, 00:02

SERİNİN DÖRDÜNCÜ KİTABI

Sinan Meydan’ın son kitabı Yakın Tarih için Pusula geçen hafta raflarda yerini aldı. Sinan Meydan, yakın tarih üzerine belgelere dayalı kitaplar ve makaleler yazan henüz 45 yaşında üretken bir tarihçi. Bu son Pusula on sekizinci kitabını yayınlamış bulunuyor.

Sinan Meydan; yalancı, saptırmacı, alternatif bir tarih yaratmak isteyenlere karşı ciddi savaş veren bir Cumhuriyetçi ve Atatürkçüdür. En büyük gücü, yazdığı kitap ve makalelerinde belgelere yer vermesidir.

Sinan Meydan; Atatürk, Modernizm ve Din, Atatürk’ü Anlamak için Nutkun Deşifresi, Cumhuriyet Tarihi Yalanları (2 cilt), Panzehir, Kuruluş Ayarlarına Dönmek gibi önemli kitaplarından sonra, Sözcü gazetesinde yılda 52 hafta güncel konuların tarihsel derinliklerini açıklayan inceleme yazıları yazıyor.

Sinan Meydan; 2019, 2020 yıllarında Sinan Meydan’ın Sözcü gazetesinde yazdığı yazılardan oluşuyor. Bu yönüyle Yakın Tarih İçin Pusula, geçen yıllarda yayımlanan; Yüzyılın Kitabı - Yüzyılın Lideri, Atatürk Etkisi ve Hafıza: Yakın Tarihin Kitabı serisinin dördüncü kitabı olmaktadır. 375 sayfalık bu kitapta 50 inceleme yazısı yer almaktadır. Yakın tarihimizin önemli konularını ele alan bu yazılardan kimilerinin başlıkları şöyle:

YETKİN BİR TARİHÇİ

Milli Mücadeleyi Saraya Mâl Edenlere Üç Resmi Belge; Ziya Gökalp’e Göre Vahdettin “Kara Sultan”; Sözde Ermeni Soykırımını Tanıyan Padişah; Misak-ı Milli, Adalar, Musul; Lozan’da Kurtarılan Adalar ve Meis; Cumhuriyetimizin Temel Taşı: Anayasalar; İskilipli Atıf Niye Asıldı?; İşte Halifelik Gerçeği; MEDENİYET TARİKATI: “Tekke, Zaviye, Türbelerin Kapatılması; Tarikatların ve Cemaatlerin Panzehiri Laiklik; Ayasofya Gerçekleri; YANKEE GO HOME: “Türkiye’ye Yönelik Amerikan Tehditleri”; ABD’de Irkçılığın Kısa Tarihi; Savaşlardan Çok Salgınlar Öldürdü:

Bu inceleme yazılarının bir araya getirilip Yakın Tarih İçin Pusula adıyla kitaplaştırılması çok yararlı olmuştur. Bu kitap, yakın tarihin tartışmalı olan ve zihinlerde soru işaretleri yaratan 50 konusu üzerinde, 50 ufuk açıcı inceleme niteliğindedir.

Tüm öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere yakın tarih olaylarını öğrenmek isteyen okuyucu için tam bir belge kaynağıdır.

Sinan Meydan, yetkin bir tarihçi olarak eserleriyle kendisini kanıtlamıştır. Sürekli çalışan Meydan, Milli Mücadele kütüphanemize daha çok eser verecektir.

Yakın Tarih İçin Pusula / Sinan Meydan / İnkilâp Yayınevi / 375 s. / 2021.