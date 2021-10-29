Arkadaşımız Atatürk! Y. Bekir Yudakul’un yazısı...

29 Ekim 2021 Cuma, 00:01

Ahmet Ümit’in, İzmir’de bir etkinlikte gençlere seslenirken, kitaplar için kurduğu, “Bir gün bir kitap okudum, tedirgin oldum.” tümcesi hep dolanır durur aklımda. Okuduklarımız bizi tedirgin etmiyorsa nasıl verimli bir buluşma olsun o kitapla yolculuğumuz?

Yeniyi, farklıyı, geniş kitleleri ilgilendiren çözümleri aramak, bulmak için de kitaplardan iyi / başka kılavuz yoktur. Çünkü kitaplar, insanlığın bütün birikimini zarafetle taşır dünyamıza.

Cumhuriyetimizin 98. yılını coşkuyla kutlarken bugün söz etmeyi istediğim kitapları da Atatürk’ün başarılarını, kendisine yol gösteren kitaplara borçlu olduğu gerçeğini aklımda tutarak okudum.

ATATÜRK’LE BİRLİKTE...

Mavisel Yener, Atatürk’le Birlikte Düşünelim¹ adlı yapıtını; çocuklarımız, kurtuluş ve kuruluş sürecinin hemen her aşamasını Atatürk’le birlikte yeniden yürüsünler, bu esnada düşünsünler, düşler kursunlar, bugüne ve yarına ilişkin çözüm önerilerini de akıllarına yazsınlar; büyük önderle yakın arkadaş olsunlar düşüncesiyle hazırlamış.

Yener, Atatürk’ün hayata, topluma, dünyaya, doğaya bakışını yer yer kısa anlatılarla ve anılara yaslayarak aktarırken okurunun da hayal kurma, düşünme, yazma vb. zevkli çabalarla etkin olmasını diliyor.

Tarihimizi konu alan yazınsal yapıtların okunması, onlara ilişkin okur notlarının, hazırladığı yapıta aktarılmasını isterken, bir bakıma kitabının çalışma ve üretme süreçlerinde yol arkadaşımız olmasını bekliyor.

Atatürk’ün yaşamı çerçevesinde öncesi ve sonrasıyla cumhuriyeti, ülkemizin gerçeğini/ değerlerini yakından tanımak için edebiyat tadında bir “Atatürk dersi”ne bekleniyorsunuz.

KARAKUŞ’UN IŞIKLI PANOSU

Atatürk en çok kimi severdi sorusunu, Atatürk Bizi Seviyor² adlı şiir-anı yapıtında Hidayet Karakuş da “çocukları” diyerek yanıtlıyor. Çünkü yalnızca çocuklar ve yüreğindeki çocuğun sesini duyanlardır sahici ve başarılı olanlar.

Salıncağa binen bir cumhurbaşkanının yaşamından anları, anıları, başarıları dizelerle düşün dünyamıza taşırken bu gerçeğe yaslanıyor şair. Onu bize, çocuk sevinciyle boyadığı şiirleriyle aktarırken aslında bir de o başarılı yıllarımızın rengârenk fotoğrafını çekiyor.

Yapıtın ikinci bölümü Atatürk fotoğraflarına ayrılmış. Salıncakta, çocuklarla, kadınlarla, yurttaşlarla, çalışırken, kitap okurken, karatahta başında Atatürk’ü, o siyah-beyaz karelerin diline sözcüklerin soluğunu ekleyerek yeniden anlatıyor. Atatürk’ün çocuk, doğa, insan sevgisini; bilim ve sanatla iç içe yaşamını ışıklı bir panoya yansıtıyor.

¹ Atatürk’le Birlikte Düşünelim / Mavisel Yener / Tudem Yayınları / 186 s. / 9+ / 2020.

² Atatürk Bizi Seviyor / Hidayet Karakuş / Bilgi Yayınevi / 102 s. / 9+ / 2021.