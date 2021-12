Bakın odanızda neler var! Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

18 Aralık 2021 Cumartesi, 00:02

“Odamda İnek Var!” kocaman bir gülümsemeyle ve usuldan bıraktı kendini masama. Yok, öyle bir kıyısına değil masamın, tam da ortalık yerine, bir an önce okusam hevesiyle sıraladığım kitapların üstüne üstelik.

Sezen Aksu Taşyürek’in “O ne! Uçuyor muyum yoksa? Daha neler...” bakışlı, zar kanatlı ineğiyle bakışmaktan bir süre kendim alamamışken Nazmi Ağıl’ın önceki yapıtları da kendilerini birer birer anımsattı.

BEKLENEN YAPITLAR

1998 doğumlu “Gökçe Yazı”, aynı yıl doğan ve Yunus Nadi Şiir Ödülü’ne değer görülen Boşanma Dosyası’nın ardından gelen Beni Böyle Değiştiren’i okuduğumda; Odamda İnek Var! ve öncesinde gelen yine çocuklarımız için şiirlerinin yer aldığı iki kitabının (N’olur Ödev Ver Öğretmenim, Kuşlar Konmuş Kitabıma) ışıltılarını da duyumsadığımı anımsadım.

Nüfusa 2008’de kaydolan Babalar ve Oğullar: Umut’un Defteri’yse sanki çığlık çığlığa bir haberciydi.

ÇOCUK ŞİİRLERİMİZ

Edebiyatımızda çocuklar için yazılan ilk şiir kitabı olarak andığımız Tevfik Fikret’in Şermin’inin (1914) ardından 1960’lı yıllarda Dağlarca’dan; 70’lerde İsmail Uyaroğlu, Ali Püsküllüoğlu, Yalvaç Ural, Refik Durbaş, Muazzez Menemencioğlu, Sennur Sezer’den başarılı örneklerini okuduğumuz çocuk şiirleri kitaplığımız, sonraki yıllarda büyük gelişme gösterdi.

İşte o büyük kitaplığa son yıllarda, N’olur Ödev Ver Öğretmenim, Kuşlar Konmuş Kitabıma yapıtlarıyla incelikle süzülen Nazmi Ağıl, bu son yapıtıyla da o ışıl ışıl dünyamızı daha da varsıllaştırıyor.

MUZİP AYRINTILAR, SÖZ OYUNLARI

Daha kapağıyla okuru gülümseten yapıtın sayfalarını çevirdikçe çocuklara özgü, onlardan el almış bir yalınlık ve içtenliğin sizi sarıp sarmaladığını fark ediyorsunuz.

Doğada; bozulmamış, kirletilmemiş bir ortamda, bir keçi yoluna arkadaş incecik şırıltılarla akan bir derenin türküsüne eşlik ederken buluyorsunuz kendinizi.

Ustaca birer oyun arkadaşına dönüşmüş sözcükler, çocukların; duygular, çocukların; düşler, çocukların... Uyakları da çocuklar yerleştirmiş sanki yerli yerince.

Hayatın her gün, her an karşımıza çıkarabileceği muzip ayrıntılar, merakımızı besleyen söz oyunları ve çok daha fazlası çocukların doldurduğu oyun bahçelerinden izinli çıkmış hınzırlıklar barındıran bir akışla doluyor dünyamıza.

Şöyle koyalım noktayı: severseniz Nazmi Ağıl’ın şiirlerini bilin ki çocuksu merak ve neşeniz yüreğinizdeki yerini terk etmemiştir.

Odamda İnek Var! / Nazmi Ağıl / Resimleyen: Sezen Aksu Taşyürek / Kırmızı Kedi Çocuk / 56 s. / 7+ / 2021.