Dinozor / Fosil Ağacı ya da Gingko Biloba

01 Ocak 2022 Cumartesi, 00:02

Resim: VAGHAR AGHANI

Bu öykü, annesinin dalından düşen meyve ve onun içinde yeşermeyi bekleyen tohumu hakkında. Ve yeşil parmaklar: “Annemin sarı yaprakları arasında yatarken biri gelip beni aldı. Yeşil parmakları vardı.”

Yeşil parmaklı, bitkilerle dolu odasında üç tohumu da gereken koşullarda filizlendiriyor. Bir bitkinin tohumdan ağaca evrilme sürecini izlemenin keyfi kadar gerekli koşulları sağlamanın getirdiği sorumluluk edinme mutluluğu sarıyor insanı metinde ilerledikçe.

1980’ler ve 90’larda pek de deneyimlediğimiz bir bağ değildi bu. Eğitim sistemimizde fark etmediğimiz, giderek büyüyen bir yaraydı doğayla kuramadığımız ilişki.

HAYATTAN KOPMAYAN EĞİTİM

Sanayileşmeyle övülen hizmet sektörüne çocuk yetiştirmenin yüceltilmesiyle sistem de paralel şekilde bozulmuştu. Ya da zaten hedeflenen buydu. Ve insanlar çocuklarının çamura batmadan, elleri su toplamadan, “kibar” kentsoylular olmasıyla gönendi.

Aslında Köy Enstitülerimizle eğitim seviyesi yükselirken yaşamın gerçeğinden uzaklaşmayan yeni bir kuşak yeşertilmişti. Ne yazık ki sömürgeci yaklaşıma uygun yetiştirilen çocuklar olamazdı onlar.

Şimdilerde dünyada ve ülkemizde farklı eğitim yaklaşımlarını benimseyen okullar var, sevindirici gelişmeleriyle nefes aldıran.

Tüm bu iklim krizi, ekonomik dalgalanmalar vb. ortasında saygı duyulan mücadeleleriyle eskiden de dendiği gibi “eğitim neferleri”ne kadar okur olarak beni sorularla, anımsamalarla yolculuğa çıkaran Ebru Akkaş gibi yazarlar…

Bir tohumu filizlendirmek gibi ufku geniş bir yolculuk sunuyor sözcükleri ve V. Aghani’nin çizimleriyle bize Dinozor Ağacı!

Dinozor Ağacı / Ebru Akkaş / Resimleyen: Vaghar Aghani / Final Kültür Sanat Yayınları / 24 s. / 6+ / 2021.