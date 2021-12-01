01 Aralık 2021 Çarşamba, 00:01

Dünya suç tarihinin en merak konusu olan suçluların başında şüphesiz ki seri katiller geliyor. Dünyaca ünlü seri katillerin yaşamları, cinayetleri, yargılanma süreçleri hem sinema hem de edebiyat dünyasında pek çok ürünle karşılık gördü.

Gerek kurgusal gerekse gerçek yaşamdan seri katil hikâyeleri, polisiye türünün en çok satan ve okunan kitapları arasında yer alıyor. Bu konudaki inceleme, araştırma, antoloji ve derleme kitapları da hayli ilgi görüyor.

Mitzi Szereto’nun derlediği ve Nurdan Soysal’ın çevirisiyle Say Yayınları’nca yayımlanan Seri Katiller: En Çarpıcı Gerçek Suç Öyküleri kitabı da konuyu; farklı bakış açıları ve anlatım biçimleriyle yakın tarihte hikâyeleri ve işledikleri acımasız cinayetlerle umulmaz izler bırakan 16 seri katili, gazeteci, yazar, araştırmacı ve uzmanların kaleme aldığı metinlerle sunuyor.

Kitaptaki farklı anlatım biçimlerini örneklendirmek isterim. Kitapta yer alan ve gazeteci James Young’ın kaleme aldığı “Bir Seri Katille Röportaj” bölümü; Brezilya’nın Goiania bölgesinde 29 kişiyi öldürmekten mahkûm edilen motosikletli seri katil Tiago Henrique Gomes de Rocha ile yapılan röportajı içeriyor.

Yazar Danuta Kot’un yazdığı “Meydandaki Yabancı” isimli bölüm ise 1970’lerde İngiltere’de, kadınların yıllarca sokağa rahatça çıkmasına mani olan Yorkshire Katili’nin elinden sağ kurtulmayı başaran bir kadının ağzından, o günlerin bıraktığı sosyal etkiyi yaşatarak aktarılıyor.

Her şeyiyle polisin büyük bir başarısızlıkla yürüttüğü seri katili yakalama operasyonunun, kadınlar üzerinde yaratmış olduğu travmatik izleri yakından görmemizi sağlayan bu bölüm oldukça etkileyici.

Yazar Vicki Hendricks’in kaleme aldığı “İri Belle: Kendi Hikâyesi”, 1800’lerin sonunda yaşamış kadın seri katil Brynhild Paulsdatter Storseth’in hikâyesini kurmaca olarak kendi dilinden aktarıyor.

Avrupa’nın yeni ülkelerinden Makedonya’nın Kırçova kentinde işlenen cinayetleri konu alan ve Mitzi Szereto’nun yazdığı “Kırçova Canavarı” bölümü de; Balkanlar’ın uzun yıllardır içinde bulunduğu toplumsal baskı, yoksulluk, işsizlik gibi etkenleri aktardığı bir bölüm olarak dikkat çekiyor.

Kitapta, Yorkshire Katili, Fred ve Rose West, gözetimi altındaki en az 215 hastayı bilinçli olarak öldüren Doktor Harold Frederick Shipman gibi çokça bilinen seri katillerin yanı sıra, dünyanın farklı coğrafyalarında ortaya çıkan seri katillere de yer veriliyor.

Sunuş kısmında da belirttiği gibi kitabın amacı bu acımasız katillerin yüceltilmesi ya da onları daha da ünlü etmek değil.

En Çarpıcı Gerçek Suç Öyküleri: Seri Katiller, Bir seri katilin kim olduğu, neden seri katil olduğu ve toplumun, bireylerin bu duruma etkisini ortaya koyan yetkin bir çalışma.