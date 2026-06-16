Muhittin Böcek duası gündem olmuştu: Eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Yakup Ali Kahveci hakkında yeni bir girişme yaşandı.

Kahveci, HSK 1. Dairesi tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.

Son TV'nin aktardığına göre; soruşturma sürecinin devam ettiği, elde edilecek bulgu ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai kararın ilerleyen süreçte verileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasını yürüten Başsavcıvekili Mehmet Akif Katırcı'nın, Ramazan ayında katıldığı bir iftar yemeğinde yapılan "Allah Muhittin Böcek başkanımızı özgürlüğüne kavuştursun" duasına "amin" dediği görüntüler ortaya çıkmış ve Katırcı görevden alınmıştı.

Katırcı'nın Muhittin Böcek hakkındaki iddianameyi hazırlayan isim olduğu belirtilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından dönemin Antalya Başsavcısı Yakup Ali Kahveci de önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM), ardından da Yargıtay'a görevlendirilmişti.