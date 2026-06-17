Seçilmiş genel başkan Özgür Özel’in liderliğinde CHP, 2024 yerel seçimlerinin ardından yaşanan dalgalanmaya, devamında 19 Mart darbesine karşın birinci parti olmayı koruyup iktidara yürürken...

Şimdi CHP birbirine yürümeye başladı!

Kemal Bey bunun farkında...

CHP, birinci parti olmanın özgüveniyle erken seçim isterken, toplumu motive ederken, bir an önce sandık gelmeli derken...

Şimdi CHP kendi içinde sandık istemeye başladı!

Kemal Bey bunun farkında...

CHP, başta İBB soruşturmaları olmak üzere, düğmesini iktidarın bastığı operasyonların yolsuzlukla mücadeleden çok CHP ile mücadele olduğunu anlatmayı adım adım başarırken...

Şimdi CHP, kendi içinde arınma tartışmasıyla bütün hukuksuzluklara karşı savunmasız hale getiriliyor!

Kemal Bey bunun farkında...

***

Kemal Bey’e CHP’nin tabanı değil, tabelası lazım!

Kemal Bey’e CHP’nin ruhu değil, özgül ağırlığı lazım!

Kemal Bey, bir yılı aşkın süredir içinde adım adım oturttuğu, olası her türlü eleştiriyi yok sayma yöntemiyle kendini rahatlattığı için 20 Mayıs sonrasında da son derece sakin, ne yaptığını biliyor!

Son iki haftadır kime teklif götürdüyse, olumsuz yanıt aldı. Siyasete yeni yüzler sokuyorum diye tarif edebileceği bir yola girdi ama orada da yalnız görünüyor. Edindiğimiz bilgiler kadarıyla finans dünyasından akademisyenlere pek çok kişiye teklif gitti, kabul görmedi.

Bütün bu retlere karşın, Kemal Bey ne yaptığının farkında!

Götürdüğü teklifler boş çıkarken elbet kendisine de teklifler geliyor.

Kemal Bey şunu da çok iyi biliyor:

Böylesi anlarda selden kütük kapmak isteyenler az olmaz!

Böylesi anlarda fırsatçılığın ustaları boş durmaz!

Ama bunlardan kadro kurmanın da riskleri var! O nedenle ihtiyatlı olması gerektiğini de biliyor!

Bütün yerel mahkemelerin reddettiği butlanı, bölge adliye mahkemesinin (BAM) itiraz yollarını kapatacak şekilde karara bağlamasının ne anlama geldiğini Kemal Bey çok iyi biliyor!

BAM diye geldi!

Başına hiçbir hukuki sorun gelmeyecek...

YSK’nin açılımı artık şu:

Yüksek Seyirci Kurulu!

Seçimle ilgili bir konuda YSK devre dışı kaldıktan sonra gerisi kolay!

BAM diye geldiniz mi, elbet kendi isteğinizle gitmezsiniz, gidemezsiniz! Size ayrılan süre ve verilen yetki ne kadarsa onu yaparsınız!

Şimdi Kemal Bey, PM tümüyle ortadan kalksa bile partiyi tek başına yönetecek güce sahip, her türlü kararı alabilir. Bir tek kurultay kararı alamaz! Çünkü onun elinde değil!

***

Kemal Bey’in partinin milletvekilleri ve belediye başkanları katında bir kozu daha var:

“Hemen iktidar olacağız!”

Bunun nasıl olacağı belli:

AKP-MHP-BUTLAN!

Kemal Bey’le görüşen kimi milletvekilleri bir öneride bulunmuş:

- Sadece arınma diyoruz. Biraz bu konunun dışına çıksak. Genel konulara da değinsek!

Yanıtı şaşırtıcı değil:

- Şu aşamada gerek yok!

Kemal Bey son derece bilinçli, kararlı olarak yolunda ilerliyor! Ne yaptığının farkında! Yalnız bir şeyin pek farkında gibi görünmüyor:

Millet, Kemal Bey’in farkında!

Millet, bu gidişin farkında!

Elbette milletin tümü demiyoruz ama en azından demokrasinin, bu ülkenin kuruluş temellerinin ne olduğunu bilenler, Kemal Bey’in ne yaptığının, ne olduğunun farkında!

Kemal Bey bunu salt genel başkan olma hırsıyla da yapmıyor!

Bilinçle yapıyor...

Bi linçle!