Haftanın güncel çocuk kitapları

17 Kasım 2021 Çarşamba, 00:02

Gümbür Gümbür / David Ouimet / Çev. Seda Ersavcı / Çınar Yayınları / 48 s. / 5+ / 2021.

İnsanın insana huzur vermediği, insanın insanı mutsuz ettiği şu dünyada farklılıkların ne denli anlamlı ve değerli olduğu aslına bakarsanız neredeyse bütün öykülerin ana izleği... Dayanışmak, geleceği yeniden, sabırla kurmak, yaşama sıkı sıkı tutunmak ve o akışa karışmak ve yeniden karışmak... dahası umutsuzlukla baş etmek için yan yana gelmek en güzeli. O zaman dayanma gücümüz, umudumuz, sesimiz de çoğalarak gümbür gümbür geliyor yanı başımıza. David Ouimet’in yazıp resimlediği, yaşamıanlamaya ve kavramaya çağıran öyküsünü sevmemizin bir nedeni de Seda Ersavcı’nın başarılı çevirisi elbette.

Mafin Bugün Mutsuz Olmak İstiyor / Nihan Kaya / Resimleyen: Gülşah Etişken / Eksik Parça Çocuk / 40s. / 4+ / 2021.

Her günümüz mutlulukla, sevinç içinde, güle oynaya geçsin diye düşündüğümüz olmaz değil. Ama gün olur kendimizi üzgün, kederli, mutsuz hissederiz. Bazen durup dururken de bir mutsuzluk çıkar gelir, yapışıp kalır tüm bedenimize. Mafin de öyle hissediyor bugün. Öyle anlarımızda da arkadaşlarımız yanımızda olsun, sorgulamayı/ yargılamayı bırakıp bizi anlasınlar, “kötü gün” dostluğu göstersinler isteriz. Nihan Kaya, gerçek mutluluğun aslında anlaşılmak olduğu üzerine hüzünlü, biraz acıtan ama iyi biten bir öykü anlatıyor. Gülşah Etişken’in desen ve renklerle öyküye kattığı değeri de şuracığa not düşelim isteriz.

El Ele / Tülin Kozikoğlu / Resimleyen: Deniz Üçbaşaran / Kırmızı Kedi Çocuk / 40 s. / 5+ / 2021.

Yaşam, takvim ölçülerine sığmayan, görece kısa, aslında epey uzun ve sürprizlerle dolu bir yolculuk. Her dönemeçte, her yeni durağında bir yenilik, başkalık barındıran; sevinçle üzüntüyü, mutlulukla kederi bir arada sunan bir gerçeklik. Bu yolculuğu derinliğine hissetmekse aslında el ele verdiklerimizde gizli. Yalnızlık da aranır kimi gün ama yaşam, o güzelim bahçesinin kapılarını ancak sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla, çevremizle birlikte yürüyorsak açar. Hem de sonuna değin. Bize kendi el ele verdiklerimizi de anımsatan bu şiir tadındaki öyküyü Tülin Kozikoğlu, Deniz Üçbaşaran’la el ele tamamlamış.

Ben Yogayım / Susan Verde / Resimleyen: Peter H. Reynolds / Çev. Gökçe Yavaş / Altın Kitaplar / 32 s. / 5+ / 2021.

“Ah bu dünya ne kadar da kocaman, çok da hızlı dönüyor? Nasıl baş edeceğim, bilmem...” dediğimiz anlarda kendimize gelmek, gücümüzün ve değerimizin farkına varmak, yavaşlamak, zihnimize/ kendimize, “Biraz sakin ol bakalım...” demek için ne güzel bir yoldur yoga! Her sayfasında bir şiir bulduğumuz “Ben Yogayım”, öncelikle bunu anımsatıyor. Kendimizi rahat, özgür, değerli, yıldızlar gibi ışıldarken duyumsamak; yaşama doğru yerden katılmak ve işe yaramak üzerine düşünmeye çağıran yapıtında Susan Verde, bir de çocuklara uygun yoga duruş rehberi sunuyor. Peter H. Reynods’ın enfes resimlerini, Gökçe Yavaş’ın pırıl pırıl Türkçesini siz de çok seveceksiniz.