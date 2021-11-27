Haftanın güncel çocuk kitapları

27 Kasım 2021 Cumartesi, 00:01

Su Altında Süslü Kostüm Geçidi / Davina Bell / Resimleyen: Allison Colpoys / Çeviren: Müge Akbulut / Vakıfbank Kültür Yayınları / 32 s. / 6+ / 2021.

Su altında süslü kostümlerle yapılacak geçit törenine bir gün kaldı. Ama kahramanımız Alfie’nin içini kaplayan duygu daha önce yaşadıklarına benziyor hatta onların aynısı. Hiç de hoş bir duygu değil bu. Alfie yine yapamayacak. Kimi gün cesaretimizi toplayamadığımız olur. Dahası yapamayacağımızdan eminizdir. Ve erteleriz yapmamız gereken her neyse. Ya sonra? Alfie’nin annesiyle babasının tutumu bir sonraki gün, sonraki denemeler için cesaret verici. Sahi, aynı durumda olsanız siz ne yapardınız? Yargılamanın, yerini sabırlı davranmaya bırakmasıdır doğru olan.

Suda Kaybolmak / Vladimir Tumanov / Çeviren: Mine Kazmaoğlu / Günışığı Kitaplığı / 240 s. / 10+ / 2021.

İnsanoğlu doğayla kavgayı, ulaştığı/ ele geçirdiği yeri bozup dağıtmayı hiç bırakmayacak gibi. Oysa doğa, ondan gündelik çıkar hesabıyla ve hoyratça aldığımız ne varsa gün olup geri alıyor elimizden hem de durdurulamaz bir yıkımla, hem de hepimizi acıya ve kedere terk ederek... Yaşamın temel kaynağı su, sel olup aktığında önünde durmanın, önlem almanın günümüzde bile olanaksızlığını hepimiz biliyoruz. Çocuk yazınının usta kalemi Tumanov, yine ilginç ve başarıyla kurgulanmış bir distopyayla konuk oluyor okuma serüvenimize. Mine Kazmaoğlu’nun her zamanki olağanüstü Türkçesiyle Tumanov’un masalsı dünyasına sızarken anlatının üç kahramanının (Chris, Francis, Mariana) sel sularıyla mücadele sürecinde yaşadıkları heyecana da ortak oluyoruz.

Çalçene’den Öyküler / Roberto Piumini / Resimleyen: Sophie Fatus / Çeviren: Bahar Ulukan / Can Çocuk / 117 s. / 8+ / 2021.

Daha önce Güzelim Öyküler’ini gülümseyerek okuduğumuz Piumini’den, yer yer masallara, destanlara, halk anlatılarına yaslanan ve yine kıpır kıpır öyküler. Kitaba adını veren öyküden öğreniyoruz yazarın hüzünlü, kederli öyküler yazmaktan neden ve nasıl kurtulduğunu... Kimbilir belki de marifet ellerde ve parmaklardadır! Kitaba sanki keyifli bir koşunun ardından doluşmuş ve nezaketle sıralanmış yirmi yedi öykü öncelikle hayatın bize fısıldadığı, her biri yanı başımızda dolaşan yazılası hallerimizi anımsatıyor. Her birinde incecik kahkahaların ardından bir şeyler göz kırpıyor bize, hayata...

Domates Dolması Meryem / Laure Monloubou / Çeviren: Korkut Erdur / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / 36 s. / 5+ / 2021.

Kendi adını duyduğu an bile kıpkırmızı kesilen bir çocuktur Meryem. Okulda, sokakta, pastanede... her yerde hep aynı şey. Bu yüzdendir ki sınıf arkadaşları için yalnızca “domates dolması”dır o. Utandıkça kızarır, kızardıkça daha çok utanır. O gün şiir okuma sırası onundur. Hem de sınıfın önünde. Hem de ezbere! Ama o gün bir şey olur. Aa! Arkadaşları da mı kızarmıştır! O utangaç halini bir anda geride bırakır Meryem. Laure Monloubou’nun yazıp çizdiği, utangaçlık hallerimiz üzerine son derece yalın, incelikli ve sıcacık bir öykü. Korkut Erdur’un başarılı çevirisini de anmalıyız.