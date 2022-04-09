Haftanın güncel çocuk kitapları...

09 Nisan 2022 Cumartesi, 00:01

Karman Çorman Bir Orman / Carolina D’angelo / Resimleyen: Flavia Sorrentino / Çeviren: Nazlı Gürkaş / Arden Yayınları / 28 s. / 2+

Memo maceralarla dolu vahşi ormanda aslan kovalıyordu; babası odasını toplamasını söylediğinde. Hiç memnun olmadı çoğu çocuk gibi. Memo da aslandan kaçarken tırmanmak için perdeye zıplıyor, yerdeki çorapları kızak yaparak zürafanın altından hızla geçiyor; yani her şey yerli yerindeydi zaten. Bu “düzenli oda” Memo’nun dünyasına uygun oluşturulamaz mıydı? Karman Çorman Bir Orman, rengârenk çizimleriyle Memo’nun evrenini aktarırken dikte etmeden oda toplama yöntemini aktarıyor. Oda toplamayı bir mesele olmaktan çıkarma yolunda kolaylık sunuyor ebeveynlere.

Benim Battaniyem / Sabine Bohlmann / Resimleyen: Kerstin Schoene / Çeviren: Dürrin Tunç / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / 28 s. / 2+

“Benim yumuşacık, sıcacık, pofuduk battaniyemi mi?” diye bağırdı minik yediuyur sincaba. Tatlı yediuyurun yumuşacık battaniyesi bugün sarılıp yuvarlanmak dışında pek çok işe yarayacaktı. Sincabın fındıklarını taşımaya, fındıkfaresinin ağaçtan inmesine, köstebeğin sıkıştığı yerden çıkmasına… Nesli tehdit altında olan yediuyuru ana kahraman olarak öğrenirken yardımlaştıklarını da tanıtıyor kitap. “Benim” sözcüğünün kullanımının sıklaştığı yaşlarda okumak için güzel bir hikâye çevirmiş Dürrin Tunç. Adım adım, paylaşmanın ve yardım etmenin yarattığı duyguları yumuşacık aktaran bir kitap Benim Battaniyem.

Saatim Tik Ka Tik Ka / Dilge Güney / Resimleyen: Esra İlter Demirbilek / Altın Kitaplar / 56 s. / 7+

İkinci sınıf öğrencisi, girdiği her ortamda kıpkırmızı olan Duru’yla, kitap okumaktan pek hoşlanmayan, öğretmeninin “yaramaz” dediği ablası İda’nın öyküsü bu. Bir gün İda’yı kucağında kalın kitaplarla kütüphaneden çıkarken gören Duru çok şaşırır. İda, belediyenin düzenlediği kitap okuma yarışmasına girecektir. Üstelik Duru’nun da yardımı gerekmektedir. Neyse ki evde kitapların sihirli dünyasının anahtarını taşıyan bir kahraman vardır. Dilge Güney, çocukların / insanın iç dünyasına açılan pencerelerinden nelerin yansıdığını dikkate almaya çağırıyor. Bu sevgi ve kardeşlik öyküsü aslında hepimize sesleniyor.

Kardeş Yağmurlar / Ahmet Özer / Resimleyen: Mustafa Delioğlu / Usar Yayınları / 72 s. / 9+

Kardeş Yağmurlar, bazen balonların renginde bazen kuşların kanadında çıkageliyor. Sıcacık bir somun, taze açmış bir çiçek, oyunda yorulmayan bir çocuk gibi sevinçler taşıyor sınavlarda kaybolmaya yüz tutan dünyamıza. Şiirimizin usta kalemi Ahmet Özer sevgi, dostluk, kardeşlik, barış yüklü dizeleriyle tıklatıyor pencerelerimizi. Onun ustalıkla el ele tutuşturduğu dizelerine, başka bir ustanın, Mustafa Delioğlu’nun rengârenk resimleri eşlik ediyor. Bahçeden sokağa, denizlerden ovalara, mevsimlerden oyunlara koşarken her gün yeni bir anlaşmazlığın arabasına binen kavgacı büyüklere de güneşin, doğanın ışıklı yolunda çocuklarla el ele koşmalarını hatırlatıyor.