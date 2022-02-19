Haftanın güncel çocuk kitapları... Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

19 Şubat 2022 Cumartesi, 00:01

Benim Zürafam Uçabilir / Mert Arık / Resimleyen: Hüseyin Sönmezay / Timaş Çocuk / 64 s. / 8+ / 2021.

Boya kalemlerimizi kucakladığımızda ortaya hem de hemen mükemmel bir resim çıksın, öyle aykırı bir şey de olmasın, dahası herkes onu beğensin isteriz. Aklımıza bile gelmez her ne yapıyorsak deneye sınaya, yanıla yenile istediğimiz sonuca ulaşacağımız... Oysa hangimiz hangimize benziyoruz ki resimlerimiz, yazılarımız benzesin! Hem hayal etmenin sınırı var mı? Dahası kıymetli olan hayal gücümüze yaslanıp yaptıklarımız, kendimize özgü olanlar. Ve onlar benzersiz olduğu için güzeldir de. Mert Arık’ın bu hoş öyküsünü okurken aklıma, hani bir sergisinde, resimlerinden birini gösterip “Bu ne biçim balık?” diye soran bir meraklıyı, “Balık değil efendim, resim o!” diye yanıtlayan Picasso düştü. Sabırla, cesaretle, özgürce çizeceğiniz sizin zürafanız bakalım neleri yapabilecek?

Öyle Değil, Böyle! / Aslı Tohumcu / Resimleyen: Pelin Turgut / Can Çocuk / 56 s. / 7+ / 2021.

Kötü kalpli kraliçe, gözyaşları içinde, “Hadi, dön gel artık Pamuk! Hangimiz daha güzel, kimin umurunda... Sonuçta dünyanın en güzel şeyi sevgimiz!” diye haykırıyor. Kırmızı Başlıklı Kız kurtla el ele... Rapunzel, masalcıyı; sarı, gür saçlarıyla sımsıkı bağlamış, ağzını da Kırmızı Başlıklı Kız’ın başlığıyla mühürlemiş. Her yapıtını merakla okuduğumuz Aslı Tohumcu, bu kez klasik masallardan yola çıkarak çocuklarımız ve hepimiz için o masalların hayal bile edemediği denli özgür, eşit, mutlu bir dünyayı Pelin Turgut’un harika resimleri eşliğinde muştuluyor.

Hayvanat Bahçesinden Masallar / Gianni Rodari / Çev. Eren Cendey / Resimleyen: Fulvıo Testa / Büyülü Fener Yayınları / 40 s. / 8+ / 2021.

Küçük Giacomo ve arkadaşının yaptığı gibi, sizin de geceyi sokakta, belki bir ormanda hatta bir hayvanlar bahçesinde geçirdiğiniz oldu mu? Eminim, olmamıştır. Ya da belki bir gün denersiniz. Bence Giacomo’ya ve arkadaşı Ricardo’ya kulak verin önce ki sürprizlere hazırlıklı olun. Aralarında, olurdu, olmazdı diye iddialaşırken geceyi hayvanlar bahçesinde karşılar iki kafadar. Derken Jumbo seslenir arkalarından. İlk fark ettikleri ve şaşkınlıkla karşıladıkları şeyse hayvanların geceleri konuştuğudur. Sonrası Jumbo’nun anlattığı birbirinden ilginç masallar. Resimler mi? Masallar kadar güzel! Çeviri de öyle.

Burası Bizim Evimizmiş Şimdi! / Dilek Emir / Resimleyen: Huban Korman / Günışığı Kitaplığı / 68 s. / 6+ / 2021

Ne güzel bir ad vermiş yazar, kitabına! Üstelik çocuk yazını türünde ilk kitabıymış bu! Oysa bir evcilik oyununda buluşturduğu kahramanlarının dünyasına öylesine başarıyla sızmış, öyküsünü öylesine yalın ve enfes bir dille kaleme almış ki bir anda kendinizi usta bir öykücüyle baş başa olarak duyumsuyor dahası o evcilik oyununun içinde buluveriyorsunuz. Birlikte düşünme, arkadaşlık, sınırsız hayal gücü, yardımlaşma... Bütün bunların yanında “eril hayat”a itirazını da satır aralarına ustaca yerleştirmiş. Hayallerimizin bizi sınırsız yolculuklara taşıma gücü üzerine böyle başarılı bir öyküye resimleriyle usta ressam Huban Korman’ın kattıkları karşısındaysa ancak şapka çıkarılır.