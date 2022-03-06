06 Mart 2022 Pazar, 00:01

13 yıldır Hollanda’da yaşayan Özden Karababa’nın, kendisi gibi İstanbul’u içselleştirilmiş, kadim kentin sunduğu güzellikleri, tezatlıkları, sürprizleri duyumsayan; şehri tüm değişimiyle, geçmişiyle anımsayan, ülke ve dünya sorunlarıyla bilinçli olarak yüzleşen on renkli ismin hikayelerini derlediği kitabı İstanbul'un Yüzleri okuyucularla buluştu.

Arzu Kaprol, Aylin Yazıcıoğlu, Cem Mansur, Ergün Gündüz, Mercan Dede, Sanem Oktar, Serra Yılmaz, Talat Kırış, Ufuk Tarhan ve Zeynep Oral İstanbul’un neden bu kadar özel olduğunu, bu şehrin insanı büyüleyen yanlarını, zorluklarını ve hem şehrin hem de kendi dönüm noktalarını Özden Karababa'yla paylaşıyorlar.

Kitabın bir özelliği de konuk edilen yazarların sürprizli bir İstanbul keşfi sunan tavsiyelerinden oluşan bir İstanbul rehberi niteliğinde olması.