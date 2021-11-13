Mamutlar ve Rock ölmedi!

13 Kasım 2021 Cumartesi, 00:01

Çizimler: GUILLAUME PERRAULT

SAKLAMBAÇ PARTİSİ!

Aslında her şey oldukça sıradan başlamıştır. Öğretmenleri bir ödev vermiştir. Herkes bir evcil hayvan hakkında araştırma yapacak ve bunu sınıfın önünde tanıtacaktır. Buraya kadar her şey normal. Şaşırtıcı olan öğrencilerden Louis’nin mamutlar hakkında hatta rockçı mamutlar hakkında ödev hazırlamasıdır.

Heyecanla sunumuna başlayan karakterimiz, rockçı mamutların İzlandalı araştırmacı Voivoden Mamoutun tarafından ortaya çıkarıldığını söyler.

Beyin şemasına kadar araştırdığı Voivoden Mamoutun’un gerçek ve komik olmayan hikâyesini anlatır. Mamutların gizemli bir biçimde kaybolduğunu, neyin gizem, neyin hipotez olduğunu da anlatmaya girişir.

Rockçı mamutların ortadan kaybolmasına ilişkin bazı varsayımları vardır. En komiği yine Louis’nin hipotezidir. Sonu kötü biten bir saklambaç partisi!

Sunumunda rockçı mamutların saklanma yerleri üzerine hipotezlerini de ortaya koyan Louis, bunu doğrulamak için kütüphanedeki mamutlar hakkında yazan her şeyi okumuş, her detayı düşünmüş, tüm araştırmaları yapmıştır.

MAMUTLARIN İMZASI!

Louis’nin rockçı mamutlar hakkındaki ilk dayanağı mağara resimleri. Bu çizimlerde, mağaralarda yaşayan insanların, ellerindeki keskin uçlu dev kalemlerle mamutlardan imza almaya çalıştıklarını düşünüyor.

Sınıf arkadaşlarının mamutlar evcil değil itirazlarına umursamadan devam eden, hipotezden proteze oradan mayoneze geçebilen Louis’yi, süren dolmak üzere, konuyu toparla, zil çaldı diye defalarca uyaran öğretmeni bile durduraz. Hipotez-gizem, duvar resimleri-rock müzik derken her şeyi anlatır Louis.

Kitap tasarımıyla da harika. Louis'in komik notları ve grafikleriyle klasik bir alıştırma kitabı gibi. Doodle tarzı çizimlerse hikâyenin enerjisine enerji katıyor.

Louis'nin gerçek bir rockçı mamutu mu yoksa harika bir hayal gücü mü var? Emin olmak zor. Kitap boyunca, Louis'in öğretmeni ve arkadaşları onun anlattıklarına şüpheyle baksa da sürpriz son herkesin eğlenmesini sağlıyor.

Bu sunum sonucu rockçı mamutların varlığına ve evcil olduklarına ikna olmanız kaçınılmaz. Mamutlar, ödevler ve rock hakkında yaratıcı, komik ve çok eğlenceli bir hikâye.

Rockçı Mamut / Eveline Payette / Çev. Deniz Aytekin / Resimleyen: Guiilaume Perrault / Kırmızı Kedi Çocuk / 56 s. / 2021.