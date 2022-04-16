Vitrindekiler...

16 Nisan 2022 Cumartesi, 00:03

Cumhuriyet Nasıl Savunulur? / Barış Doster / Halk Kitabevi / 160 s.

Barış Doster yeni kitabı Cumhuriyet Nasıl Savunulur’da, öncelikle Atatürk’ün, “Cumhuriyet; bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” şeklinde nitelediği Cumhuriyetin; ulusal bilinçle, Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal birliğine toz kondurmayan politikalarla savunulduğunu imliyor. İncelemesinde Cumhuriyetin nasıl savunulacağının asal bileşenlerini tek tek açımlayan Doster, “Cumhuriyet laikliğe kararlılıkla sahip çıkılarak, emperyalizme karşı mücadeleyle, hukuk devletiyle, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığıyla, hukukun üstünlüğüyle, kuvvetler ayrılığıyla, eğitim ve sağlıkta devletçi, toplumcu politikalarla, üretim ekonomisiyle, planlamayla, kamucu-halkçı iktisat politikalarıyla, akıl ve bilimi önceleyerek, aydınlanma değerlerine, çağdaşlığa sahip çıkarak, ehliyete, liyakate değer vererek, örgütlü emekle, kadın-erkek eşitliğiyle savunulur” diyor.

Dış Politika ve Erdal İnönü / Özgür Ceylan / Hiperlink Yay. / 120 s.

Kitapta, muhalefet partisi genel başkanı, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olarak verdiği hizmetlerin yanında sosyal demokrat düşüncenin ülkemizde yerleşmesinde de önemli rol oynamış Erdal İnönü’nün özellikle dış politika konusundaki meclis konuşmaları taranıp gruplandırılmış olarak sunuluyor. İnönü’nün ülke ve bölge politikaları başlığı altında Ortadoğu, Doğu Avrupa, ABD, Bosna-Hersek, Yunanistan, Kıbrıs ve Azerbaycan hakkındaki görüşleri, uluslararası örgütler ve olaylara bakışı başlığı altında AB, NATO, BM, Ermeni olayları, SSCB’nin dağılması ve nükleer silahlar konularındaki görüşleri, icraatları döneminde yaşanan olaylar ışığında aktarılıyor.

Yazının Tarihi / Steven Roger Fischer / Çev. A. Handan Konar / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 368 s.

Yazının Tarihi, dünyanın başlıca yazı sistemleri ve alfabelerinin kökenleri, biçimleri, işlevleri ve kronolojik değişimleri üzerine kapsamlı bir çalışma. Kitap Steven Roger Fischer’ın on sekiz yılı antik yazıya ve eski yazıtların deşifre edilmesine adanmış kırk yıla yaklaşan filoloji ve dilbilim kariyerinin ürünü. Fischer yazma eyleminin tarihsel gelişim süreçlerinin belli başlı uğraklarına ışık tutarken bir yandan da Mezopotamya’dan Yunanistan’a ve Çin’e kadar dünyada en yaygın biçimde kullanılmış yazı sistemlerini derinlemesine ele alıyor.

İnsanlık Kahramanları / Alper Uygur / Kitapyurdu Doğrudan Yay. (KDY) / 326 s.

Eskiden kahraman diye savaş meydanlarında iz bırakanları anlaşılırdı. Zamanla buna bilim, topluma katkı, yardımseverlik, kişisel beceri alanlarında sıra dışı başarı gösterenler de katıldı: Bugünün dünyasında, insanlık için rahatından, hayatından fedakârlık eden, “yapılmış ve yapılabilecek olanın sınırlarını zorlayanlara” kahraman diyoruz… Kıtaları aşan, kutuplara ulaşan da var, milyonlarca hayat kurtaran da. Bazen ıssız laboratuvarlarda, bazen vahşi ormanlarda hatta “yapamazsın”, “olmaz” diyenlere rağmen en zorlu amaçların, en umutsuz görünen davaların peşinde… Ortak yönleri, “insanın ve insanlığın sınırlarını genişletmeleri”, bilgi, beceri, iyilik ufuklarını ötelere taşımaları. Bilim, keşif, toplumsal mücadele, yardımseverlik, bireysel performansla örülü macera romanı gibi hayatları, heyecan veren başarılarıyla İnsanlık Kahramanları’nı kaleme alırken “Yalnız büyük ve temiz insanları örnek almak bizi soylu düşüncelere ve soylu işlere götürebilir” sözünü rehber aldığını ifade eden Alper Uygur, farklı çağlar ve ülkelerden “insanın ve insanlığın sınırlarını genişleten” örnek kişileri bir araya topluyor.

Osmanlı İmparatorluğu Askerî Kıyafetleri: 1826–1922 / Kadir Türker Geçer / Hisart Canlı Tarih Müzesi Kültür Yay. / 504 s.

Yıllarını Osmanlı üniformalarını incelemeye vakfetmiş Kadir Türker Geçer’in askeri tarihe ışık tuttuğu kapsamlı çalışması Osmanlı İmparatorluğu Askerî Kıyafetleri: 1826-1922, alanındaki ilk bütüncül modern inceleme. İncelemede, Batılı anlamda düzenli bir ordu teşkilatı olarak 1826’da kurulan ve günümüz Türk Kara Kuvvetleri’nin zeminini oluşturan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’den Cumhuriyet ordusuna kadar geçen bir asırda, askeri üniformalarımızın geçirdiği değişim ortaya konuluyor. Üniformaların pek çok farklı bileşeninin ve nişanlar dâhil tüm ayrıntılarının zengin görsel malzemeyle tanıtıldığı kitaba, Nejat Çuhadaroğlu da Hisart Canlı Tarih Müzesi’nde sergilemekte olduğu orijinal eserler ve fotoğraf arşivi aracılığıyla büyük katkı sağlamış.

Rind Seyyah-ı Âlem / Jülide Oktay / Edebiyatist / 96 s.

Avukat Jülide Oktay ilk kitabı Rind Seyyah-ı Alem ile okuyucuları bilinenin ötesindeki alemlerle tanıştırıyor. Erlinda, İsobar, Oray ve Alper gibi karakterin peşinde hayal gücüne dokunan fantastik maceraları ve aklın gerçekliğindeki hesaplaşmaları konu alan kitabında psikolojik hikayeleri ekspresyonist bir anlatım ile sunuyor.