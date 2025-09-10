YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 11 Eylül 2025 / Sayı 1855!

Merhaba

18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında Alman romantizminin önemli bir temsilcisi kabul edilen Stuttgart doğumlu usta yazar ve şair (1804 / 1875), ülkemizde en çok Stuttgart Cücesi ve Mozart Prag Yolunda (Çevirenler: Mediha Önay, Şerif Önay, Cumhuriyet Kitapları) kitaplarıyla tanınır.

Tübingen Üniversitesi’ndeki ilahiyat eğitiminin ardından papaz olur. 1827’den başlayarak kendini edebiyat çalışmalarına da verir. 40 yaşında rahipliğe son verir. Yaşamının son yıllarına kadar öğretmenlik görevini sürdürür. Nürtingen’de, sonra da Stuttgart’ta dönemin toplumsal sorunlarından uzak sakin bir yaşam sürer.

Şiirlerin yanı sıra uzun öykü ve romanlar da yazar. İki bölümden oluşan Ressam Nolten (1832), bir sanatçının yaşamını konu ettiği ve yayımlanan tek romanıdır. Yapıt Goethe’nin Wilhelm Meister romanının bir uzantısı gibidir. Ressam Nolten’le ilk psikolojik romanlardan birini yaratmıştır.

Stuttgart Cücesi (1853) adlı uzun öyküsü en önemli yapıtı kabul edilir. Dönüşüm, güzellik, iyilik ve kötülük gibi temaları işlerken aynı zamanda Alman folklorunun ve masallarının izlerini de taşır. Mozart Prag Yolunda (1856) yapıtını Mozart’ın 100. doğum günü nedeniyle kaleme alır.

Yakın dostu şair Friedrich Theodor Vischer’e göre de şiirlerindeki anlatım “olağanüstü ve insancıl”dır. yarattıklarıyla romantizm ile realizm arasında bir köprü kurmasını başaran bir şairdir. Güçlü bir gözlemcidir. Kimi zaman içine kapanıktır, duygusaldır. Kişisel deneyimlerine, özlemlerine, günlük yaşamın getirdiklerine yapıtlarında yer verir.

Anakreon ve Theokritos gibi antik şairlerden yaptığı çok başarılı çeviriler ve duygusal mektuplar aracılığı ile de edebiyat dünyasındaki ününü pekiştirmiştir.

150 yıl önce Stuttgart’ta yaşamını yitiren ustanın yaşamı boyunca kaleme almış olduğu öyküleri, şiirleri ve 305 mektubu günümüzde Stuttgart’taki Klett Cotta Yayınevi tarafından 20 ciltte bir araya getirilmiştir.

