YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

10 Kasım 2021 Çarşamba, 00:04

- YARIN yayınlanacak 1656. sayımızın kapağında; 21. yüzyılın can alıcı konularında yazdıklarıyla okuyucuları sarstığı en etkileyici romanlarından, üç kadının üzerine kurulu, üç yaşam savaşçısının ölümle karşılaşmasını anlatırken bir anlamda ölümü evcilleştirmeye soyunduğu Son Hikâyeler (Timaş Yayınları / Çeviren: Neşe Taluy Yüce) ile Nobel Edebiyat Ödüllü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk yer alıyor. Neşe Taluy Yüce’nin yazısı…

- 3. sayfamızda, Menekşe Toprak’ın anlatısını Valizdeki Mektup (İletişim Yayınları) ve Arı Fısıltıları (İletişim Yayınları) adlı yapıtları merkezinde özgün dil-söyleyiş-akış açısıyla değerlendirdiği ‘Menekşe Toprak anlatısı’ başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Işık Öğütçü, “Orhan Kemal’in usta yapıtlarından Bereketli Topraklar Üzerinde’si nasıl ortaya çıktı? Orhan Kemal yazarken nelerden etkilendi? Yazmaya nasıl karar verdi? Ne şartlarda yazıldı? Yazarın, yazar yazmaz eseri değer gördü mü?” gibi sorular çevresinde Bereketli Topraklar Üzerinde’nin (Everest Yayınları) esin, oluşum ve yazım aşamalarını merceğe alıyor.

- Özdemir İnce, Ayşe Eziler Kıran ve Zeynel Kıran’ın, günümüz öncesi ve günümüz yapıtlarını yazarlarından bağımsız olarak nesnel bir biçimde okumak, incelemek, çözümlemek için son yıllarda sıklıkla kullanılan yazınsal ve dilsel kuramları tanıtmak amacıyla kaleme aldıkları Yazınsal Okuma Süreçleri’nin (Seçkin Yayınları) yenilenmiş ve güncellenmiş baskısını merceğe alıyor.

- M. Sadık Aslankara, ‘Yıkıklığa karşı aşı: Edebiyat’ başlıklı yazısında, Zeynep Aliye’nin ‘Kavşakta’ (Cumhuriyet Kitapları), Anna Kavan’ın ‘Julia ve Bazuka’ (Çeviren: Selahattin Özpalabıyıklar / Everest Yayınları) ve Ahmet Tulgar’ın ‘Arzunun Serbest Dolaşımı’ (İletişim Yayınları) isimli yapıtlarını irdeliyor.

- Necdet Neydim, ‘Genç Kız Edebiyatı ve Muzaffer İzgü!’ başlıklı yazısında, İzgü’nün ‘Kaçak Kız’ ve ‘Dilber’ (Bilgi Yayınları) yapıtları çevresinde genç kız edebiyatını irdeliyor.

- Nisa Leyla, Rahmi Emeç’in 1982-1990 yıllarında yazdığı ilk şiirlerinden oluşan, ilk baskısı 1991’de Eskişehir’de 30 yıl önce yapılmış, kayıp 5 şiir ve 1991’de kızına yazdığı “Bütün çocukların” ve “Cezaevi önünde” şiirlerinin de yer aldığı kitabı Sevgiyi Dağlara Salacağım’ı (Klaros Yayınları) inceliyor.

- Gamze Akdemir, gazeteci ve yazar İlhan Taşcı ile taşrayı, gurbeti, memleket özlemini, kalabalık aileyi, aşkı, gidenleri ve geride kalanları yazdığı öykü kitabı Rüzgârımı Kestiler’i (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Uğur Kökden, Mustafa Gazalcı’nın çeşitli dergilerde yayımlanmış gezi izlenimlerinden oluşan, Türkiye, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey ve Güney Afrika duraklarıyla neredeyse tam bir dünya turu niteliğindeki kitabı Gezip Gördüklerim’i (Edebiyatist / 2021) inceliyor.

- Emek Yurdakul, yazar ve çizer Crockett Johnson’ın yetişkinlikle törpülenen zihinlerimize, dikkati çeken ve hayal gücünün sınırlılığını sorgulatan “Harold” serisini (Çeviren: Mahir Ünsal Eriş / Can Çocuk) merceğe alıyor.

- Ayşe Yazar, Behiç Ak’ın, unutmaya şartlanmış bir kasaba halkının üzerindeki gizem bulutunu, çocukların merakıyla ve yaratıcılıkla dağıttığı, mizahla yoğurduğu katmanlı kurgusuyla umut ve cesaret verdiği yeni romanı Havada Asılı Kalan Top’u (Günışığı Kitaplığı) değerlendiriyor.

- Demet Ekmekçioğlu, Eveline Payette’in bilimsel yöntemlere eğlenceli bir bakış açısı sunan, ödev hazırlama ve sunum yapma konusunda temel bilgileri verirken eğlenceli dakikalar da vaat eden hikâyesi Rockçı Mamut’u (Çeviren: Deniz Aytekin / Kırmızı Kedi Çocuk) inceliyor.

- Mehmet S. Aman, Seray Şahiner’in tepeden tırnağa hayatın sillesini yemiş, yirmi yıl boyunca yediği koca dayağından canına tak ederek kaçan ve hastanede refakatçilik yaparak yaşamda kalmaya çalışan bir kadının soluksuz öyküsünü anlattığı yeni romanı Ülker Abla’yı (Everest Yayınları) inceliyor.

- Tam sayfa Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

Editörden