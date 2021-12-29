YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

29 Aralık 2021 Çarşamba, 00:05

- YARIN yayınlanacak 1663. sayımızın kapağında; çağından tiksindiğini ifade etmiş, çağının yankılarına ve yangınlarına yapıtlarında olanca yer vermiş, “Bir kenti tanımanın en bilindik yollarından biri de insanların orada nasıl çalıştığına, orada birbirlerini sevdiğine ve nasıl öldüğüne bakmaktır” sözüyle de zihinlere kazınmış, insanlığa eşsiz yapıtlar bırakmaya devam edecekken en verimli çağında, 4 Ocak 1960’da, 47 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Nobel Edebiyat Ödüllü usta yazar Albert Camus (7 Kasım 1913 - 4 Ocak 1960) yer alıyor. Kaybın büyüklüğü her çağda tarifsiz! Ne mutlu ki küllerinden doğuyor hâlâ. Anısına saygıyla… Nurbanu Kablan’ın yazısı...

- 3. sayfamızda sosyolojik yönüyle edebiyat olgusunu çeşitli açılardan tartışmak amacıyla birçok yazarın metinleriyle katkı verdiği, temel yaklaşımlar, toplumsal-politik dönüşümler ve roman incelemelerinden oluşan Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak’ı (Editörler: Aziz Şeker, Emre Özcan / Nika Yayınevi) irdelediği yazısıyla Yakup Ruhi yer alıyor.

- Alev Coşkun, Prof. Dr. İsa Eşme’nin Ortaçağ koşullarını yaşayan toplumun sınırlarını kırması ve çağdaşlaşma yönündeki atılım olan Köy Enstitüleri nasıl doğdu, nasıl gelişti, neden yıkıldı sorularını yalın bir dille açıklığa kavuşturduğu Köy Enstitüleri: Yarım Kalan Aydınlanma Atılımı (İKÜ Yayınları) adlı kitabını inceliyor.

- Gülseren Engin, Ayşe Aysel (Solmaz) Güntürkün’ün sadece ozan olarak değil felsefesiyle de asırlardır hem Anadolu halkını hem de dünya insanlarını etkilemiş Yunus Emre’nin yaşamı hakkında bilinmezleri aydınlatmayı amaçladığı kapsamlı araştırması Yûnus Emre ve Uluborlu’yu (Etki Yayınevi) merceğe alıyor.

- Ali Mustafa, Trabzon’da yayımlanan Sonhaber gazetesinde, 1966’da şiirleriyle edebiyata adım atan ve o günden bugüne yaşamı ve düşleri akıp giden zamanın elinden kurtarabilmek için durmaksızın yazan, üreten usta şair ve yazar Ahmet Özer’in 2021’de yayımlanan dört yeni kitabını inceliyor: Mordoğan-Toplu Şiirler (Klaros Yayınları), Düşün Gerçeği (Telgrafhane Yayınları), Tanığım Hayat (Suus Kitap), Nasıl Anlatsam (Payda Yayıncılık).

- Erendiz Atasü, Selim İleri ve Burcu Aktaş’ın hüznün ve iç hesaplaşmaların dışa vurulması açılarından bir anlamda, Selim İleri romanlarının tarzını benimsemiş yanı sıra hem bir hastalık sürecini nesnel olarak yansıtabilen hem de bir yazarın yazarlıkla ilgili iç dünyasını okura açan söyleşisi Düşüşten Sonra’yı (Everest Yayınları) değerlendiriyor.

- Gültekin Emre, Ali Cengizkan ile “Şiir ve Yaşam”, “Çantada Kalanlar” ve “Sivas’tan Sonra” isimli üç bölümde, söyleşi ve değerlendirmeler, “şiirlemeler”, öyküler” ve dikkat çeken yorumlardan oluşan Şiir ve Yaşam isimli kitabını (Islık Yayınları) konuşuyor.

- Adil Başoğul, şair ve yazar Mustafa Güçlü’nün seçme şiirlerinden oluşan, toplumsal sorunları, olguları güncel olaylardan yola çıkarak tarihsel bütünlükte, bilgi ve tutarlılıkla işleyen şiirlerinin yanı sıra bireysel duyguları, düşünceleri ve Akdeniz imgeleriyle işlediği şiirlerinin de yer aldığı kitabı Sizden Önce Geçtim’i (İzan Yayıncılık) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Asuman Portakal’ın, bir dehanın, büyük bir sanatçının atölyesini evimize getirdiği öyküleri Picasso’nun Gözleri’ni (Tudem Yayınları) inceliyor.

- Emek Yurdakul, Ebru Akkaş’ın insanın doğayla mesafesini kapatan sımsıcak bir filizlenme yolculuğu anlattığı Dinozor Ağacı’nı (Final Kültür Sanat Yayınları) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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