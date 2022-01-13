BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

13 Ocak 2022 Perşembe, 00:04

- Eski Yunanlıların Aristophanes’i, Latinlerin Plautus’u dışında, tüm zamanların en büyük komedi şairi Molière (Jean-Baptiste Poqueilin) doğumunun 400. yılında kapağımızda.

Dram ve komedi alanındaki gücünün kaynağı özgür ve gözü pek diline atfen Fransa ve Fransa dışında, Fransız dilinden söz edilirken genellikle “Molière’in dili” nitelemesi kullanılan Molière, oyuncu olduğu için Fransız Akademisi’ne seçilememişti, yani “ölümsüzler” sınıfına giremedi (!) ama Comédie–Française’deki büstünün altındaki şu tümce herhalde hiçbir canlı için kullanılmamıştır: “Onun ününde hiçbir eksik yoktu, eksiklik bizim ünümüzdedir”. Zeynel Kıran’ın yazısı...

- 3. sayfamızda, Steven Nadler’ın, “Tanrı bir inanç ilkesine değil, bilinebilirlik ilkesine bağlıdır, o inanılacak bir mercii değil, bilinecek bir varoluştur” dediği, Spinoza’nın geniş yelpazesinden sokaktaki okura gereken tanımlarla bir Spinoza resitali verdiği kitabı Spinoza’nın Felsefesi’ni (Çev. Merve Rana Aydın / Beyoğlu Kitabevi) merkeze aldığı yazısıyla Mahmut Şenol yer alıyor.

- Rahmi Ali, “Ah bu hikâyeler! Ne çok sevdim onları.” dediği “Unutulmaz hikâyeler!” başlıklı yazısında, anılarla bileştirerek Türk ve Dünya Edebiyatının ölümsüz yazarları ve hikâyelerini irdeliyor. Kimler yok ki? Heinrich Böll’ün “Elsa Baskoleit’in Ölümü”... Muzaffer Hacıhasanoğlu’nun “Bir Fotoğraf Canlanıyor”u... Necati Cumalı’nın “Selim’i Anarım”ı... Tarık Dursun K.’nın “Zabel Manol İçin Hikâye”si... Nurten Karas’ın “Türkü Olan Kadın”ı... İlhan Demiraslan’ın “Kaza”sı... Sabahattin Ali’nin “Hanende Melek”i...

- Ata Hacımale, Henry James’in, geç döneminin öne çıkan yapıtlarından, Mrs. Gereth kimliğinde, yaşamın tüm yıkıcılığına karşın ince zevklerin peşinden ayrılmamak, acı veren çirkinliklere estetikle, sanatla ve edebiyatla direnmeyi imlediği yapıtı Poynton’daki Ganimetler’i (Çev. Fatih Özgüven / İletişim Yay.), merceğe alıyor.

- Halil Solak, Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar (2013) kitabının, ulaştığı yeni bilgileri derlediği ve yeni bölümler eklediği genişletilmiş baskısı Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaflar ve Kitapçılar’ı (Timaş Yay. / 792 s.) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Katy Hudson’ın Tavşan, Sincap, Tosbağa, Kuş ve Kunduz’un sıcak, yalın öykülerine eşdeğerde başarılı resimleriyle de okuru sarıp sarmalayan maceralarından oluşan serisinin Bütün Havuçlar Benim, Altın Meşe Palamudu Avı, Gürültülü Bir Kış Uykusu (Çev. Şafak Arat / Timaş Çocuk) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşeleri ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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