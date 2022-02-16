YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

16 Şubat 2022 Çarşamba, 00:04

- Edebiyat ve düşünce dünyasının merceğe alındığı, verimli huzursuzluğuna, edebiyatının kaynaklarına, aşka, inkılaba, Atatürk’e, millete, Batı’ya, siyasete, dine aynalar tutan ve Cumhuriyet tarihinin zihniyet dünyasında kapsamlı bir keşif sunan derleme Huzursuz Bir Ruhun Panoraması (İletişim Yayınları ) ile Cumhuriyet döneminin kanonik yazarlarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu kapağımızda. Yalçın Çakmak ve Özge Dikmen’in yazısı...

- Usta yazarımız M. Sadık Aslankara’nın “Kitaplar Adası” köşesi, Cumhuriyet Kitap’ta Cevat Çapan’ın “Şiir Atlası”ndan sonraki en uzun erimli başlık. Tam yirmi yıl! Turhan Günay’ın çağrısıyla başladığı yazılarında yüzlerce yazarın birkaç bin kitabı üzerine binlerce sayfa kaleme alan M. Sadık Aslankara “Kitaplar Adası”nın 20. yılı dolayısıyla kaleme aldığı yazısında yolculuğa aynı coşkuyla devam edeceğini de müjdeliyor.

- Feridun Andaç, “Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan” başlıklı yazısında, yapıtları ve özellikle Ülker Abla (Everest Yayınları) romanı çevresinde Seray Şahiner’in anlatısını irdeliyor.

- Okan Toygar, yirmi yılı aşkın süredir babası, ölümsüz yazar Orhan Kemal’in yazı dünyasının izini süren Işık Öğütçü’nün edebiyat dünyasına kazandırdığı, sekiz öykü kitabından seçilmiş, otuz dört kısa İstanbul öyküsünün yer aldığı on ikinci Orhan Kemal kitabı İstanbul İstanbul’u (Everest Yayınları) inceliyor.

- Nurbanu Kablan, Leylâ Erbil’in Tezer Özlü’nün (10 Eylül 1943 - 18 Şubat 1986) ölümünden sekiz yıl sonra okuyucularla buluşturduğu ve iki usta edebiyatçının iç dünyasını ortaya koyan Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’ını (Yapı Kredi Yayınları) değerlendiriyor.

- Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ile tamamen kendi saatinin arka yüzünde yazılmış, kendi deneyimlerini içeren, yaşadığı ya da düşündüğü yazma sorunlarına kendince bulduğu ya da bulamadığı yanıtları içeren deneme kitabı Saatin Arka Yüzü’nü (İletişim Yayınları) konuşuyor.

- Orçun Üçer, Mahmut Yesari’nin Can Yayınları “Miras” dizisinden ‘İstanbul’un Antika Tipleri’ ve ‘Bâbıâli Hatıraları’ kitaplarının ardından yayımlanan üçüncü kitabı Hanife Hanım’ın İstanbul Maceraları’nı inceliyor.

- Hüseyin Özbek, Şaduman Halıcı’nın, 2020 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü kazanan, mütareke medyasının ihanet kalemleri olarak tarihe geçenlerin yurt dışına çıkarıldıktan sonraki yaşamlarına ışık tutan Yüzellilik Gazeteciler: Mütareke Döneminin İşbirlikçileri (Cumhuriyet Kitapları) adlı incelemesini merceğe alıyor.

- Gizem Olcay, Alex Schulman’ın aile dinamiklerinin kırılganlığı, büyümek, dönüşmek, yaralamak, yaralanmak, affetmek, iyileşmek üzerine yazarın yaşamından enstantaneler taşıyan, zarif dille kaleme alınmış yıkıcı bir iyileşme hikâyesi niteliğindeki, otuz üç dile çevrilen romanı Hayatta Kalanlar’ı (Çeviren: Zeynep Tamer / Timaş Yayınları) inceliyor.

- Nurdane Özdemir Sağkan, Sevil Kesimal’ın 19 öyküden oluşan, Kanada’ya göçmen olarak yerleşen oğullarının yanına giden bir anne- babanın geçmişle bugünün, gerçekle düşün birbirine geçtiği seyahatlerini anlatan öykü kitabı Indigo Günlükleri’ni (Bilim Sanat Yayınları) inceliyor.

- Emek Yurdakul, “Pek çok başkandan ilham almış, pek çoğuna ilham olmuş bir başkan(!)” diye betimlediği Başkan Fernando çevresinde gelişen, Jozua Douglas’ın Korkunç General (Çeviren: Hasan Türksel / Can Çocuk) adlı kitabını değerlendiriyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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