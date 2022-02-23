YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

23 Şubat 2022 Çarşamba, 00:04

- 28 Şubat 2015’te çok sevdiği doğayı ve “o güzel insanları” bırakarak aramızdan ayrılan ölümsüz ustamız Yaşar Kemal yazarlığını şu cümlelerle tanımlar: “Yoksulluk, insanoğlunun başına gelen en büyük felakettir; yoksulluğa karşı savaşımı amaç belledim... İşkence, savaş, yoksulluk, sömürü insanlık suçlarıdır. İnsanın insanı aşağılaması, insanın acılara katılmaması ya da katılamaması da bağışlanamaz. İnsanın gücüne inanıyorum, sözün gücüne de bundan dolayı inanıyorum. Edebiyatımı bu gücün üstüne kurmaya çalıştım...”

Bu cümleler, yaşamın anlamını insan soyunun ölümsüzlüğünde bulan bir yazarın, bu ölümsüzlüğü destanlarda arayışının, yazarlığını bu temele kurmasının özüdür.

O, Çukurova yerelinden Anadolu ulusallığına, oradan dünyanın evrenselliğine uzandı. İnsanı, doğayı, aşkı, sevdayı, yoksulluğu, mazlumları ve zalimleri, insanın insana ettiğini yazdı. Emeğin ve insan sevgisinin yüceldiği bir ses oldu. Anadolu’nun sesi oldu!

Yurdunun insanlarının yaşam serüvenlerini trajik insanlık senfonilerine dönüştürdü. Toprağımızın, insanımızın, sanatımızın yüzünü ağarttı.

Özdemir İnce’nin dediği gibi “Yaşar Kemal Türkiye’dir”… Ne mutlu ki çağdaş edebiyatın devi Yaşar Kemal’imiz, Yaşar ağabeyimiz kapağımızdadır! Öner Yağcı’nın yazısı...

- Rahmi Ali, “evrensel bir destan, ‘zalimle mazlumun’ savaş destanı” olarak tanımladığı Yaşar Kemal’in İnce Memed’ini merceğe alıyor.

- Üçüncü sayfamızda Genç Werther’in Acıları (J. Wolfgang Goethe / Çeviren: Nihat Ülner / Can Yayınları), Eroin Güncesi (Kanat Güner / Era Yayınları) yapıtlarını merkeze aldığı “Gençlik edebiyatında intihar!” başlıklı yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Felsefe özel dosyasıyla yayınladığımız bu sayımızda, Mustafa Günay 2016’da yitirdiğimiz, değişen dünyayı ve Türkiye’yi felsefece düşünme ve değerlendirme yönünde ilkeli, sorumluluklarını unutmayan bir aydın olarak iz bırakan, Cumhuriyet dönemi felsefesinde aydınlanmacı geleneğin gelişiminde önemli katkıları bulunan felsefecimiz Prof. Dr. Bedia Akarsu’nun yapıtlarını inceliyor.

- Ahmet Arpad, ölümünün 80. yılında, bir huzursuzluğun diğerini takip ettiği günümüzde düşünceleriyle bizlere her zamankinden daha çok gerekli olduğunu imlediği Viyanalı Stefan Zweig’ı irdeliyor.

- Mustafa Pala, felsefenin, felsefe yapmanın ne olduğunu bilmenin önemini vurgulayan yazar ve şair Hasan Şahingöz’ün Felsefe Nedir, Ne Değildir?’ini (Kora Yayın) irdeliyor.

- Özlem Küskü, Dr. Tufan Kıymaz ile Stoa Okulu’nu kuran, bugün ‘Bilişsel-Davranışçı Terapi’ye ilham veren ilkelerin yaratıcısı Kıbrıslı Zenon üzerine yazdığı Mutluluk Hayatın Dirençsiz Akışıdır (Destek Yayınları) kitabını konuşuyor.

- Melih Günaydın, Çağatay Yaşmut ile polisiyeyi eğitimini de almış olduğu felsefenin tarihi derinliğiyle buluşturduğu, ünlü kahramanı Başkomiser Galip’in yeni serüveni Felsefe Cinayetleri’ni (Maceraperest Kitaplar) konuşuyor.

- Erendiz Atasü, Çiğdem Ülker’in gezip gördüğü yerlere özellikle tarihi kentlere ve okuduğu kitaplara ilişkin izlenimlerini paylaştığı kitabı Buluşmalar’ı (Remzi Kitabevi) değerlendiriyor.

- İbrahim Tığ, Fahrettin Koyuncu’nun kimi aforizma, kimi zaman küçük öykülerle deneme türünün dışına taşarak yeni bir okuma sunduğu Karışık Kelimeler Ansiklopedisi’ni (İzan Yayıncılık) tanıtıyor.

- Yılmaz Çongar, Hikmet Kurter’in hayvan sevgisinin en öne çıkarıldığı, içtenlik ve coşku dolu on altı öyküsünün yer aldığı Kuşlar, Kediler, Köpekler’i (Taşbaskı Yayınları) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Koray Avcı Çakman’ın yüzümüzü gündelik yaşamımıza çevirip kendi ellerimizle dayattıklarımıza, içinde boğulduğumuz küçücük dünyalara yeniden bakmamızı salık verdiği kitabı Kaf Dağı’nda Bir Gün’ünü (Kırmızı Kedi Çocuk) inceliyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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