YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! / Sayı 1879! / 19 Şubat 2026

Yaşamın gerçeklerinden esinlenen iyimserlikle yüklü öykülerinde sıradan yaşanmışlıkları anlatan usta öykücü Naim Tirali (1925 / 2009) doğumunun 101. yılında kapağımızda. Lise öğrencisiyken yazmaya başladığı ve 1947’de çıkardığı Park kitabında yer alan gençlik, yaşama sevinci, ince alaylarla dolu “İskele”, “Randevu”, “Taburcu” gibi öyküleriyle dikkat çekti.

1946’da Giresun’da Karadeniz Postası gazetesi, 1950’lerde basımevi, yayınevi ve dergisiyle Yenilik, 1970’lerde Vatan ile İktisat ve Ticaret gazetesini çıkararak sürdürdüğü gazeteciliği ve araya giren milletvekilliği nedeniyle otuz yıl boyunca öyküden uzaklaşan usta yazar, 1980’li yılların ortalarında yeniden öyküye yöneldi.

Duru bir dil ve akıp giden sade biçemiyle durum öykücülüğünü benimseyen ve insanlara iyimserlik duygusu vermekten yana öyküleri, Çehov ve Sait Faik anlayışının devamı olan Naim Tirali, kentlerdeki küçük burjuva yaşamlarını aktardı.

Gözlemleriyle aktardığı bu yaşamlarda ilişkileri ve insan davranışlarını gözler önüne serdi. Yaşamlardan seçtiği anlarla sıradan insanları tanıttı.

Öykülerinin kuruluşunu anlatımı belirliyordu. Gözlemlediği durumlardaki sıradan gerçekleri dile getirdiği öykülerini konuşur gibi yazıyordu. Ona göre öyküyü öykü yapan insana yaklaşımdaki sıcaklıktı. Çocukluk anıları, aşk, arkadaş çevresi sıkça işlediği temalardı.

“Nice ilginç anı neden unutulup gitsin” diyerek çocukluk, öğrencilik, dergicilik, gazetecilik ve politika yaşamıyla ilgili anıları, genişçe bir yaşamöyküsü biçiminde ve tanığı olduğu olaylar, tanıdığı ilginç kişilerle anlatacağı Altmış Yıl Kitabı’nda toplamayı düşünen Naim Tirali bu hayalini bir türlü gerçekleştiremez fakat Sağanaktan Önce - Edebiyatımızdan Portreler, Günlükler (h2o Kitap), Altmış Yıl Kitabı’nın yerine yayımlanır.

Geleneksel öykücülüğümüzde insan ve aşk öykülerinin özgün yazarı Naim Tirali’yi doğumunun 101. yılında, onun için “İyimser bakış egemenliğinde, her işe olurundan bakan genç öykü kişileriyle, anlatıcısıyla, biraz da delidoluluk yansıtan bir genç yazar” diyen M. Sadık Aslankara’nın içtenlikli yargısıyla da saygı ve özlemle anıyoruz: “Naim Tirali 1940’larda öykücülüğümüze hoş esintiler taşımış bir genç yazar olarak katılmıştır.” Öner Yağcı’nın yazısı...

- Metin Turan (Reşit M. Ertüzün, Benim Bildiğim Sabahattin Ali, Ürün),

- M. Sadık Aslankara (“Kuşaktan kuşağa akaduran öykümüz… ” / Necati Tosuner, Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi, Çılgınsı, Alakarga / İsmet Tokgöz, Bir Kadırga İçin Yaz Resmi, Alakarga / Sezer Ateş Ayvaz, Tamiris’in Gecesuçları, Cumhuriyet; Küllenmiş Bir Kuşu Yakalamak, Alakarga / Özcan Karabulut, Muhteşem Tutkularımızın Bir Sonraki Saati, Alakarga / Hakan Şenocak, Naj, Alakarga / Berna Durmaz, Kafesteki Rüzgâr, Alakarga),

- Ahmet Antmen (Feriba Vefi, Villa Yolunda, Çeviren: Damla Gürkan Anar, İletişim),

- Gültekin Emre (“Şiir... Hep şiir...” / Enis Batur, Requiem, Lando / Sare Rabia Öztürk, Orchid Mantis, Lando / Denizcan Karapınar, Yüzünün Bana Söylediği, Lando / Mustafa Erdiken, Sonsuzu Bölen Bir, Lando / Getrude Stein, Şiir ve Dilbilgisi, Lando / Anna Ahmatova, Bugün Bana Mektup Getirmediler, Everest).

- Melike Aydın (Selçuk Demirel, Gökyüzüyle Yüz Yüze, Okuyan Us),

- Ahmet Antmen (Hermann Hesse, Çocukluk Deneyimi, Temmuz, Çeviren: Mehtap Kazar / Can),

- Y. Bekir Yurdakul (Çiğdem Sezer, Kanduça Kalesi, Sadık Uygun),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

