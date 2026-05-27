YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1893! / 28 Mayıs 2026

İstanbul aşığı, Cumhuriyetin ve ülkemizin seçkin bilim insanı, düşünür ve entelektüellerinden ustamız, ağabeyimiz Prof. Dr. Doğan Kuban (1926 / 2021), “Bu son kitabım, en sevdiğim kitabım” diyerek teslim ettiği uzun hazırlıklar sonrası Boyut Yayınları tarafından adeta bir başyapıt olarak yayımlanan İstanbul’un Destansı Anlatımı: Osmanlı Tarihine Eleştirel Bir Bakış (330-1750) adlı son çalışmasıyla kapağımızda.

Kitabında İslam’da resmin yasaklanmasıyla Rönesans’ın ıskalanmasını, medrese eğitiminde bilimin dışlanmasıyla gelişmenin olamadığını yeri geldikçe dile getiren usta yazar, devlet yönetimini eleştiriyor ve az sayıdaki Osmanlı aydınları da bu eleştirilerden payını alıyor.

Doğan Kuban bu kitabında ilk defa Roma ile Nea Roma yani İstanbul kıyaslaması yapıyor. Roma döneminin efsanevi yapılarından, günümüze muhteşem bir yapı olarak ulaşan, ilk yapıldığı 150’li yıllarda pagan tapınağı olarak inşa edilen Pantheon Tapınağı’nın kubbesini Ayasofya’da bulduğunu anlatıyor.

Yine Roma Vatikan’daki San Pietro Meydanı ve yerleşkesini Süleymaniye Külliyesi ile kıyaslarken destansı anlatımının büyüsüne kapılıyorsunuz.

“Doğan Kuban ile uzun yıllara yayılan dostluğumuz oldu. Özellikle antolojilerini yayımlamaya başladığımız yıllarda daha sık görüşür olduk. Kitaplarının yayımı için her geldiğinde, yayınevimizin genç ve dinamik ortamından çok etkilendiğini anlatırdı. Hatta komşusu ve dostu Celâl Şengör’e Türkiye’nin geleceği için umutlu olduğunu aktarırken Boyut Yayınevi’mizi örnek gösterdiğini bizzat Şengör söylemişti. ‘Bu son kitabım, benim en sevdiğim kitabım oldu’ diyerek kitabının bölümlerini teslim ederken onun anısını yaşatacak bu kitap üzerinden önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin farkına vardım. Ancak Kuban’ın ölümünün verdiği üzüntüyle sağlığında başladığımız kitabına uzun süre el süremedik. Kitabın, layık olduğu güzelliğe ulaşması ve içimize sinen bir hale dönüşmesi uzun zamanımızı aldı” diyen Boyut Yayınları sahibi Bülent Özükan ile İstanbul’a adeta yeniden can veren kitabın hazırlığı ve Doğan Kuban’ın anlattıkları üzerine konuştuk.

Orhan Bursalı’nın söyleşisi...

- M. Sadık Aslankara (“Ankara: Bir öykü yerleşkesi...”),

- Gültekin Emre (Wolfgang Borchert),

- Zehra Kalaycı Erdiren (James Baldwin / “Kimseler Bilmez Adımı, Çeviren: Bülent O. Doğan / Yapı Kredi)

- Nuray Gök Aksamaz (Nevra Bucak / Rufinia’nın Gizi - Çiftehavuzlar, Artshop),

- Eray Canberk (“Yazılakalanlar 17” / Usta şair ve yazar Eray Canberk, 1985’ten bu yana kaleme aldığı değinmeler / “derkenar”lardan seçip derlediği “Yazılakalanlar” başlıklı kısa yazılarının on yedincisiyle sizlerle...),

- Y. Bekir Yurdakul (“Futbol, yalnızca futbol değildir!” / Mavisel Yener, Bilgi),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

