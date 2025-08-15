80 genç müzisyen, Avrupa’nın en önemli festivallerine hazırlanıyor: TUGFO kampa girdi

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2025 yılı konserlerine hazırlanmak üzere Sabancı Üniversitesi’nde yoğun bir kampa girdi. Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren orkestra, bu yıl Türkiye ve Avrupa’nın prestijli salonlarında konser verecek.

Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olarak kuruluşunda büyük rol oynadığı TUGFO’nun kampı üç hafta sürecek. Kampta Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi ve TUGFO mezunu keman sanatçısı Hande Küden ile İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni orkestralarının solo obuacısı Sezai Kocabıyık, genç müzisyenlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak. 16-22 yaşlarındaki 80 genç müzisyen, klasik müziğin büyük eserlerinden çağdaş bestecilerin yapıtlarına uzanan zengin bir repertuvarla konser verecek.

SOLİST İLYUN BÜRKEV

Kamp boyunca ayrıca farklı disiplinlerden uzmanlarla akşam sohbetleri yapılacak, Sabancı Vakfı hikâyelerinin sunumu ve sosyal sorumluluk temalı etkinlikler de genç müzisyenlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak.

Orkestra konserlerinde genç piyanist İlyun Bürkev birçok eserde solist olarak sahnede olacak. Bunun yanı sıra, bazı konserlerde orkestra içinden seçilen genç yetenekler de solist olarak parlayacak.

Geçen yıl Amsterdam’daki ünlü Concertgebouw Yaz Festivali’nde sahneye çıkan TUGFO, bu yıl Almanya’nın önde gelen klasik müzik etkinliklerinden SchleswigHolstein Müzik Festivali kapsamında Hamburg’daki Elbphilharmonie’de konser verecek. Turne boyunca ayrıca Prag, Viyana ve Bratislava’da da konserler düzenlenecek.

Konser programı Türkiye’de İstanbul, Bursa ve Denizli’ye yapılacak turnelerle başlayacak. Ardından eylül ayında Avrupa turnesi başlayacak. Temel konser repertuvarı şu şekilde olacak: Britten- “Peter Grimes” operasından Dört Deniz Ara Müziği, Grieg-Piyano Konçertosu, Cem Esen-Sarcasm, Beethoven5. Senfoni.

İŞTE KONSERLER