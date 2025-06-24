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Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim
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Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

24.06.2025 15:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

2025 yaz sezonu, Türkiye müzik sahneleri için dopdolu ve heyecan verici geçecek. Dünya çapında tanınan birçok ünlü sanatçı, konserleriyle Türk müzikseverlerle buluşacak. İşte, 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim...

Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim
2025 yaz sezonu, Türkiye’nin müzik tutkunları için dopdolu ve unutulmaz anlarla dolu geçecek. Dünya çapında tanınan ünlü sanatçılar, Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahne alarak hayranlarıyla buluşacak. Pop, rock, elektronik ve daha birçok türdeki konserlerle yaz ayları adeta müzik şölenine dönüşecek. İşte, 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim...

Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

1. Mobb Deep

East Coast hip-hop’un efsane ismi Mobb Deep, kültleşmiş şarkıları ve sert sokak sound’u ile 28 Haziran’da Frankhan İstanbul sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.
Tarih:
28 Haziran 2025
Yer:
Frankhan, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

2. Fontaines D.C. 

İrlandalı post-punk sahnesinin dikkat çeken grubu Fontaines D.C., enerjik ve tutkulu sahne performanslarıyla 29 Haziran’da İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.
Tarih:
29 Haziran 2025
Yer:
KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

3. Black Eyed Peas

“I Gotta Feeling”, “Pump It” gibi unutulmaz hitleriyle dünya çapında tanınan Black Eyed Peas, 11 Temmuz’da Festival Park Yenikapı’da müzikseverlerle buluşuyor.
Tarih:
11 Temmuz 2025
Yer:
Festival Park Yenikapı, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

4. Morrissey

The Smiths’in efsanevi sesi Morrissey, solo kariyerinin seçkin parçalarıyla 12 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor.
Tarih:
12 Temmuz 2025
Yer:
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

5. Aurora

Norveçli elektro-pop sanatçısı Aurora, 12 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta unutulmaz bir atmosfer yaratmaya geliyor. Sadece sahnesi değil, ruhlara dokunan müziğiyle de dinleyicilerini büyüleyecek.
Tarih:
12 Temmuz 2025
Yer:
KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

6. Parcels 

Canlı performanslarıyla tam bir groove makinesi olarak tanınan Parcels, disko esintili melodileri ve sofistike armonileriyle 13 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta Türk müzikseverlerle buluşuyor.
Tarih:
13 Temmuz 2025
Yer:
KüçükÇiftlik Park, İstanbul

Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

7. Gojira

Fransız progresif metal devi Gojira, teknik ustalığı, sert riffleri ve atmosferik performansıyla 22 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşuyor.
Tarih:
22 Temmuz 2025
Yer:
KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

8. Jennifer Lopez

Dans, pop ve Latin müziğinin enerjik yıldızı Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Antalya Regnum’da ve 5 Ağustos’ta İstanbul Festival Park Yenikapı sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
Tarih:
23 Temmuz 2025 – Antalya (Regnum)
5 Ağustos 2025 – İstanbul (Festival Park Yenikapı)
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

9. Dream Theatre

Progresif metalin efsane ismi Dream Theatre, teknik ustalığı ve sahne şovuyla 27 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşuyor.
Tarih:
27 Temmuz 2025
Yer:
KüçükÇiftlik Park, İstanbul

Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

10. Justin Timberlake

Pop ve R&B’nin karizmatik yıldızı Justin Timberlake, “Forget Tomorrow” dünya turnesi kapsamında 30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda müzikseverlerle buluşacak.
Tarih:
30 Temmuz 2025
Yer:
İTÜ Stadyumu, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

11. Gipsy Kings

“Bamboleo” ve “Djobi Djoba” gibi unutulmaz parçaların sahibi efsane grup, 2 Ağustos – 3 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de 7 şehirde konser verecek.
Tarih:
2 Ağustos – 3 Ekim 2025
Yer:
Muğla, İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara, Antalya
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

12. Limp Bizkit

Nu-metal’in isyankar çocukları Limp Bizkit, “Rollin” ve “My Way” gibi efsaneleşmiş parçalarıyla 17 Ağustos’ta Ataköy Marina Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor.
Tarih:
17 Ağustos 2025
Yer:
Ataköy Marina Açıkhava Sahnesi, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

13. Halsey

Pop ve alternatif müziğin güçlü sesi Halsey, etkileyici sahne şovu ile 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da müzikseverlerle buluşuyor.
Tarih:
21 Ağustos 2025
Yer:
Festival Park Yenikapı, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

14. Khruangbin

Funk ve psikedelik rock’ın eşsiz temsilcisi Khruangbin, büyüleyici sahne atmosferiyle 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.
Tarih:
26–27 Ağustos 2025 (iki konser)
Yer:
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, İstanbul
Yazın nabzı bu konserlele atacak: 2025 yılında Türkiye'de sahne alacak 15 efsane isim

15. Empire of The Sun

Enerjik ve yenilikçi müzikleriyle dikkat çeken Avustralyalı elektro-pop ikilisi, 30 Ağustos’ta Bonus Parkorman İstanbul sahnesinde ilk kez hayranlarıyla buluşacak.
Tarih:
30 Ağustos 2025
Yer:
Bonus Parkorman, İstanbul
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