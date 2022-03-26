Avrupa'dan endişelendiren koronavirüs araştırması: Ölüm oranı 2 kat daha fazla!

26 Mart 2022 Cumartesi, 08:38

Türkiye de dahil birçok ülkede kısıtlama ve yasakların gevşediği koronavirüs ile ilgili endişe yaratan bir araştırma Avrupa’dan geldi.

İngiltere, Hollanda ve İskoçya’da görevli bilim insanları ve kurumların dahil olduğu araştırmada Covid-19 olduktan sonra grip bulaşan hastaların ölme riskinin iki kat fazla olduğu sonucu ortaya çıktı.

Uzmanlar ayrıca aşı olmamış hastaların hem Covid-19 hem de gribe yakalanmaları durumunda entübe olma risklerinin de dört kat arttığına dikkat çekti.

Grip salgınının yeniden çıkmasıyla birlikte hastalığı ağır geçirenlerin sağlık sistemlerine zarar vereceğini belirten uzmanlar, “Hem grip hem de Covid-19’a yakalanan aşı olmamış kişilerin ölme riski 2.3 kat daha fazla olurken, bu kişilerin sadece koronavirüs bulaşmış kişilere göre entübe olma riskleri de 4.1 kat daha fazla” açıklamasını yaptı.

“HASAR VERİYOR”

Araştırmada yer alan ve Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görev alan Geert Groeneveld, “Hem Covid-19 hem de gribin bulaşması solunum yollarına hasar veriyor” dedi. Uzmanlar, birçok ülkede Covid-19 önlemleri sebebiyle grip vakalarının yoğun olarak yaşanmadığına dikkat çekerken, kuzey yarım kürede çok nadir görülen bahar ve yaz gribinin arttığını açıkladı.

Araştırmada yer alan Liverpool Üniversitesi’nde profesör olarak görev alan Calum Semple, “Covid-19 yasaklarını kaldırıyoruz ve grip geri gelecek. Covid-19’a karşı aşılıyız fakat gribe karşı olmayan çok insan var. Bütün hastalar ölecek diye bir şey yok fakat birçok hasta hastanede çok kötü zaman geçirecek” dedi. Semple, geç olmadan herkesin hem Covid-19 hem de grip aşısı olması gerektiğini de vurguladı.