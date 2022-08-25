Covid-19 belirtilerinin sıralaması belli oldu

25 Ağustos 2022 Perşembe, 07:34

Dünya çapında milyonlarca insanın ölmesine sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma ABD’den geldi. ABD’nin önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından Southern California Üniversitesi’nde görevli bilim insanları Covid-19 geçiren 55 binden fazla insanın verilerini inceledi.

Bilim insanları, en çok görülen Covid-19 belirtilerini sıralarken, bu belirtilerin de hangi sıralamada ortaya çıktığını duyurdu.

Araştırmada en çok görülen belirtinin yüksek ateş olduğu belirtilirken öksürük ve kas ağrısının da bu belirtiyi takip ettiği aktarıldı. Daha sonra mide bulantısı ve kusmanın geldiğini belirten bilim insanları, ishalin de öne çıkan bir belirti olduğunu duyurdu.

Araştırmayı yürüten Joseph Larsen, “Hastalıktaki belirti sırasını bilmek çok önemli. Her hastalığın farklı bir ilerleme süreci var ve bu da doktorların Covid-19’u teşhis etmek için kritik bir öneme sahip” dedi.

Bilim insanları Dünya Sağlık Örgütü tarafından elde edilen 55 binden fazla hastanın verisinin incelendiğinin de altını çizdi.