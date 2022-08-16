Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüse yakalandı

16 Ağustos 2022 Salı, 17:52

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, "Bugün akşam yaptırdığım Covid-19 Test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma bir süre evden, uzaktan devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim" paylaşımını yaptı.